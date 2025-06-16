Тариф на газ: стоит ли украинцам ожидать роста цены

Вопрос закупки газа вызывает беспокойство относительно тарифа на газ для населения. Эксперты объяснили, может ли стоимость тарифа вырасти.

Вырастет ли тариф на газ для потребителей

По словам эксперта по энергетике Святослава Павлюка, если тариф на газ менять, то это стоит делать сейчас, а не зимой, сообщает 24 Канал.

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Сейчас наша страна живет иллюзией того, что газ дешевый. Однако они не видят те кросс-субсидии, которые делает и "Нафтогаз", и Укргаздобыча, и операторы газотранспортной системы. И на момент, когда компании уже не имеют средств и не имеют возможности засубсидировать, то финансировать приходится или государству напрямую, или же поднимать тариф для населения,

– объясняет Павлюк.

По его мнению, решить проблему можно отмены обязательства для компаний поставлять энергию и газ по цене ниже, чем на рынке. Согласно закону, правительство должно компенсировать им это возложение специальных обязанностей, однако этого не происходит.

Зато эксперт Андрей Урста спрогнозировал, что рост тарифа на газ вряд ли произойдет. И мораторий на такое повышение закреплен на уровне закона.

Относительно других категорий потребителей, которые получают газ по регулируемым ценам, такой рост возможен, но он может нести риски роста задолженности,

– отмечает энергетический эксперт DiXi.

Вместе с тем можно ожидать, что пересмотр тарифов на тепло будет реальным для осенне-зимнего периода 2026 – 2027 годов.

Кто может меньше платить за газ

В летний период украинцы имеют шанс сэкономить на оплате за газ. Некоторые поставщики предлагают специальные скидки и выгодные тарифы, которые могут существенно уменьшить суммы в платежках.

Клиенты "Нафтогаза" могут получить скидку 1% на оплату природного газа. В компании объяснили: для этого нужно рассчитаться до 15 числа месяца и воспользоваться одним из онлайн-сервисов:

сайтом без регистрации;

личным кабинетом или чат-ботом GASUA в Viber или Telegram.

Скидка начисляется автоматически уже со следующего месяца. Она наиболее заметна для тех, кто потребляет много газа. Например, если потребить 9,9 кубометра (это примерно социальная норма для трех человек, которые пользуются только газовой плитой), общая сумма составит 78,8 гривны. Что со скидкой будет 78,01 гривны.