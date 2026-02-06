Именно эти украинцы могут платить за свет вдвое меньше

Сейчас для бытовых потребителей в Украине действует единый тариф на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время есть граждане, которые могут платить значительно меньше.

Как платить вдвое меньше за электроэнергию зимой?

Сейчас платить меньше за электроэнергию могут граждане, имеющие электроустановки, сообщает Закарпатенергосбыт.

Для них тариф определяется так:

он составляет 2,64 гривны за киловатт-час, если потребление составляет – до 2 000 киловатт-часов в месяц;

4,32 гривны за киловатт-час – в случае, когда потребление превышает 2 000 киловатт-часов в месяц.

Электроотопление должно быть официально оформлено. К тому же, чтобы воспользоваться льготным тарифом, нужно подать специальное заявление.

Чтобы воспользоваться льготным тарифом на электроэнергию в отопительный период, бытовой потребитель должен разработать проект, в котором будет определен перечень электрического оборудования для обогрева, согласно государственному стандарту,

– говорится в сообщении.

Важно! Перед предоставлением вам возможности пользоваться льготным тарифом, будет проведена техническая проверка.

Кто еще может платить меньше за электроэнергию сейчас?

Меньше могут платить владельцы счетчиков на несколько зон, говорится в постановлении Кабмина. Для таких потребителей стоимость электроэнергии зависит от времени суток.

Если счетчик двухзонный, тарифы следующие:

дневной тариф – действует с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной – с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Для трехзонного счетчика:

с 8:00 до 11:00, с 20:00 до 22:00 тариф – 6,48 гривны за киловатт-час;

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.

Что еще важно знать о цене электроэнергии для бытовых потребителей в Украине?