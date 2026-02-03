Какой тариф на свет в Украине с 1 февраля 2026 года

Тариф на электроэнергию в Украине не изменился с 1 февраля 2026 года. То есть, он и в дальнейшем будет оставаться на прежнем уровне, благодаря действию ПСО.

Сколько еще будет действовать теперешний тариф на свет?

Теперешний тариф на свет будет действовать до 30 апреля 2026 года, сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой. Уменьшаем финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона.

То есть, стандартный тариф на электроэнергию будет составлять – 4,32 гривны за киловатт-час. Также не изменятся цены и для тех граждан, которые имеют электроотопление, говорится в постановлении Кабмина.

То есть, если вы осуществляете отопление, благодаря электроотопительной установке тариф:

2,16 гривны за киловатт-час, если потребление составляет – до 2 000 киловатт-часов в месяц;

4,32 гривны за киловатт-час – в случае, когда потребление превышает установленный лимит.

Важно! Речь идет именно об официально оформленном электроотоплении.

Какие тарифы для счетчиков на несколько зон?

Такие тарифы также не претерпели изменений. Если речь идет о двухзонном счетчике, они составляют:

дневной тариф – с 7:00 до 23:00 – составляет 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной – с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

А для трехзонного счетчика, такие расценки:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 тариф составляет – 6,48 гривны за киловатт-час;

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.

Что еще важно знать о коммуналке в Украине сейчас?