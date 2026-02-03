Укр Рус
3 февраля, 07:07
3

Какой тариф на свет в Украине с 1 февраля 2026 года

Анастасия Зорик
  • Тариф на электроэнергию в Украине будет оставаться на уровне 4,32 гривны за киловатт-час до 30 апреля 2026 года.
  • Для двухзонных счетчиков дневной тариф составляет 4,32 гривны, а ночной – 2,16 гривны за киловатт-час.

Тариф на электроэнергию в Украине не изменился с 1 февраля 2026 года. То есть, он и в дальнейшем будет оставаться на прежнем уровне, благодаря действию ПСО.

Сколько еще будет действовать теперешний тариф на свет?

Теперешний тариф на свет будет действовать до 30 апреля 2026 года, сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой. Уменьшаем финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона.

То есть, стандартный тариф на электроэнергию будет составлять – 4,32 гривны за киловатт-час. Также не изменятся цены и для тех граждан, которые имеют электроотопление, говорится в постановлении Кабмина.

То есть, если вы осуществляете отопление, благодаря электроотопительной установке тариф:

  • 2,16 гривны за киловатт-час, если потребление составляет – до 2 000 киловатт-часов в месяц;
  • 4,32 гривны за киловатт-час – в случае, когда потребление превышает установленный лимит.

Важно! Речь идет именно об официально оформленном электроотоплении.

Какие тарифы для счетчиков на несколько зон?

Такие тарифы также не претерпели изменений. Если речь идет о двухзонном счетчике, они составляют:

  • дневной тариф – с 7:00 до 23:00 – составляет 4,32 гривны за киловатт-час;
  • ночной – с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

А для трехзонного счетчика, такие расценки:

  • с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 тариф составляет – 6,48 гривны за киловатт-час;
  • с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;
  • с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.

Что еще важно знать о коммуналке в Украине сейчас?

  • Украинцы имеют возможность уменьшить размер коммуналки. Для этого им нужно оформить субсидию. Получить ее могут не все, а только те лица, которые не имеют возможности оплачивать платежки самостоятельно.

  • Субсидию могут отменять. Это происходит, в частности, из-за обновления данных о доходах. Заметим, что в некоторых случаях субсидия не отменяется полностью, она может быть просто уменьшена.