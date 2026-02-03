Какой тариф на свет в Украине с 1 февраля 2026 года
- Тариф на электроэнергию в Украине будет оставаться на уровне 4,32 гривны за киловатт-час до 30 апреля 2026 года.
- Для двухзонных счетчиков дневной тариф составляет 4,32 гривны, а ночной – 2,16 гривны за киловатт-час.
Тариф на электроэнергию в Украине не изменился с 1 февраля 2026 года. То есть, он и в дальнейшем будет оставаться на прежнем уровне, благодаря действию ПСО.
Сколько еще будет действовать теперешний тариф на свет?
Теперешний тариф на свет будет действовать до 30 апреля 2026 года, сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.
Читайте также "Несправедливые" графики отключений: почему одним регионам "дают света больше", чем другим
Это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой. Уменьшаем финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона.
То есть, стандартный тариф на электроэнергию будет составлять – 4,32 гривны за киловатт-час. Также не изменятся цены и для тех граждан, которые имеют электроотопление, говорится в постановлении Кабмина.
То есть, если вы осуществляете отопление, благодаря электроотопительной установке тариф:
- 2,16 гривны за киловатт-час, если потребление составляет – до 2 000 киловатт-часов в месяц;
- 4,32 гривны за киловатт-час – в случае, когда потребление превышает установленный лимит.
Важно! Речь идет именно об официально оформленном электроотоплении.
Какие тарифы для счетчиков на несколько зон?
Такие тарифы также не претерпели изменений. Если речь идет о двухзонном счетчике, они составляют:
- дневной тариф – с 7:00 до 23:00 – составляет 4,32 гривны за киловатт-час;
- ночной – с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.
А для трехзонного счетчика, такие расценки:
- с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 тариф составляет – 6,48 гривны за киловатт-час;
- с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;
- с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.
Что еще важно знать о коммуналке в Украине сейчас?
Украинцы имеют возможность уменьшить размер коммуналки. Для этого им нужно оформить субсидию. Получить ее могут не все, а только те лица, которые не имеют возможности оплачивать платежки самостоятельно.
Субсидию могут отменять. Это происходит, в частности, из-за обновления данных о доходах. Заметим, что в некоторых случаях субсидия не отменяется полностью, она может быть просто уменьшена.