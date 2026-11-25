Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не будет расти с 1 декабря. Нынешняя цена должна действовать как минимум до конца отопительного сезона – до 30 апреля 2027 года.

Какой счетчик позволяет платить за свет вдвое меньше

Чтобы значительно снизить счета, можно установить двухзонный счетчик. Благодаря этому устройству тариф "снижается" вдвое в определенные часы, сообщает ПАО "Львовоблэнерго".

Как работает двухзонный счетчик:

с 07:00 до 23:00 действует стандартный тариф – 4,32 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 07:00 стандартный тариф снижается до 2,16 гривны за киловатт-час.

Какой тариф действует для трехзонного счетчика

Трехзонный счетчик имеет тарифы, зависящие от пиковости нагрузки. Например, стандартная цена 4,32 гривны за киловатт-час действует с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00.

В остальное время суток расценки такие:

с 23:00 до 07:00 нужно платить – 1,73 гривны за киловатт-час;

с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – пиковые часы – действует самый высокий тариф – 6,48 гривны за киловатт-час.

К слову, тариф на газ для бытовых потребителей не изменился в ноябре. В декабре его повышение также не планируется. В частности, потребители, являющиеся клиентами компании-поставщика последней надежды "Нафтогаза", должны и в дальнейшем платить 7,96 гривны за кубометр.