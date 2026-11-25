Який лічильник дозволяє платити за світло вдвічі менше

Щоб відчутно зменшити рахунки, можна встановити двозонний лічильник. Завдяки цьому пристрою, тариф "зменшується" вдвічі у певні години, повідомляє ПАТ "Львівобленерго".

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Як працює двозонний лічильник:

з 07:00 до 23:00 діє стандартний тариф – 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 07:00 стандартний тариф зменшується до – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Який тариф діє для тризонного лічильника

Тризонний лічильник має тарифи, що залежить від піковості навантаження. Наприклад, стандартна ціна 4,32 гривні за кіловат-годину діє з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00.

У інші години розцінки такі:

з 23:00 до 07:00 потрібно платити – 1,73 гривні за кіловат-годину;

з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – пікові години – діє найбільший тариф 6,48 гривні за кіловат-годину.

До слова, тариф на газ для побутових споживачів також не зазнав змін у листопаді. В грудні його підвищення також не планується. Зокрема, споживачі, що є клієнтами компанії-постачальника останньої надії "Нафтогазу" мають і надалі платити 7,96 гривні за кубометр.