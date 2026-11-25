Тариф на світло у листопаді 2026 року / Фото Pexels
Вартість електроенергії для побутових споживачів не зростатиме з 1 грудня. Теперішня ціна має діяти щонайменше до кінця опалювального сезону – до 30 квітня 2027 року.
Який лічильник дозволяє платити за світло вдвічі менше
Щоб відчутно зменшити рахунки, можна встановити двозонний лічильник. Завдяки цьому пристрою, тариф "зменшується" вдвічі у певні години, повідомляє ПАТ "Львівобленерго".
Як працює двозонний лічильник:
- з 07:00 до 23:00 діє стандартний тариф – 4,32 гривні за кіловат-годину;
- з 23:00 до 07:00 стандартний тариф зменшується до – 2,16 гривні за кіловат-годину.
Який тариф діє для тризонного лічильника
Тризонний лічильник має тарифи, що залежить від піковості навантаження. Наприклад, стандартна ціна 4,32 гривні за кіловат-годину діє з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00.
У інші години розцінки такі:
- з 23:00 до 07:00 потрібно платити – 1,73 гривні за кіловат-годину;
- з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – пікові години – діє найбільший тариф 6,48 гривні за кіловат-годину.
До слова, тариф на газ для побутових споживачів також не зазнав змін у листопаді. В грудні його підвищення також не планується. Зокрема, споживачі, що є клієнтами компанії-постачальника останньої надії "Нафтогазу" мають і надалі платити 7,96 гривні за кубометр.
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