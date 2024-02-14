Вырастет ли тариф на электроэнергию до 6 гривен: объяснение Минэнергетики

В июне 2023 года тариф на электроэнергию вырос фактически вдвое. Это сильно ударило по карманам потребителей, особенно в отопительный сезон.

Вырастет ли тариф сейчас

Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона заявил, что сейчас украинцам не стоит ждать роста тарифа за электроэнергию до 6 гривен, передает 24 Канал. По его словам, в этом нет необходимости.

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Герман Галущенко Министр энергетики Украины Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но, действительно, до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая.

Галущенко отмечает, что уже в апреле правительство будет оценивать текущую ситуацию в энергетическом секторе. Именно тогда может быть принято решение об увеличении тарифов.

НКРЭКУ также не движется в этом направлении. Соответственно, на сегодняшний день на столе никаких проектов решений нет. То есть даты повышения точно нет,

– отмечает Галущенко.

Почему вероятное повышение тарифов

Должны понимать, что значительная часть украинской энергосистемы повреждена. К тому же Белый дом еще в прошлом году разместил публичное письмо с перечнем реформ, который должна выполнить Украина, чтобы в дальнейшем получать военную и финансовую поддержку США.

Одним из основных требований является либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию. Речь идет как о бытовых потребителей, так и коммунальные предприятия. На введение указанных реформ, Украина имеет 12 месяцев, то есть время до сентября 2024 года.