Есть 2 варианта повышения тарифа на электроэнергию: сколько будут платить украинцы в мае

В настоящее время НКРЭКУ рассматривает два варианта поднятия тарифа на электроэнергию, которые существенно выше действующих тарифов. Вместе с тем глава ведомства подчеркнул, что вопрос поднятия тарифов остается открытым.

Два варианта поднятия тарифа

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский сообщил, что рассматриваются следующие варианты тарифов: 2,40 и 2,80 гривны за киловатт-часов.

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Константин Ущаповский Председатель НКРЭКУ Главной здесь задача обеспечить защиту уязвимых категорий потребителей, сделав соответствующие программы целевой социальной защиты.

Какие тарифы на электроэнергию сейчас

В настоящее время тариф для бытовых потребителей в Украине зависит от количества потребленных киловатт, соответственно:

1,44 гривны за киловатт-часов для потребивших до 250 киловатт-часов;

1,68 – более 250 киловатт-часов в месяц.

Почему тариф хотят поднять

Ущапковский пояснил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения сейчас открыт и связан с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

После вражеских обстрелов энергетических объектов для восстановления питания потребителей использовались временные схемы подачи электроэнергии. Поэтому для обеспечения прохождения нового отопительного сезона такие схемы невозможны,

– рассказал председатель НКРЭКУ.

В правительстве рассматривается вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Также в скором времени может вырасти тариф и для бизнеса.

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