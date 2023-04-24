Два варианта поднятия тарифа
Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский сообщил, что рассматриваются следующие варианты тарифов: 2,40 и 2,80 гривны за киловатт-часов.
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Главной здесь задача обеспечить защиту уязвимых категорий потребителей, сделав соответствующие программы целевой социальной защиты.
Какие тарифы на электроэнергию сейчас
В настоящее время тариф для бытовых потребителей в Украине зависит от количества потребленных киловатт, соответственно:
- 1,44 гривны за киловатт-часов для потребивших до 250 киловатт-часов;
- 1,68 – более 250 киловатт-часов в месяц.
Почему тариф хотят поднять
Ущапковский пояснил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения сейчас открыт и связан с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.
После вражеских обстрелов энергетических объектов для восстановления питания потребителей использовались временные схемы подачи электроэнергии. Поэтому для обеспечения прохождения нового отопительного сезона такие схемы невозможны,
– рассказал председатель НКРЭКУ.
В правительстве рассматривается вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Также в скором времени может вырасти тариф и для бизнеса.
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