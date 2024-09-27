Новый тариф на свет: кому придется платить больше с октября

По проекту постановления Национального регулятора, за использование электроэнергии в дневные часы украинский бизнес может платить больше уже с 30 октября.

Кого коснется повышение

В НКРЭКУ объясняют, что украинским коммерческим компаниям из сферы энергетики нужны дополнительные средства для восстановления после российских атак, а значит, с 1 октября тариф на свет могут пересмотреть.

Читайте также Уже совсем скоро октябрь: когда подавать показатели газа

Кроме того, еще одним аргументом повышения является выравнивание цен с зарубежными. Благодаря этому украинский рынок выгоднее будет покупать мощности для балансировки в Европейском союзе.

Заметьте! Если постановление об увеличении цен на электроэнергию примут, то основные изменения коснутся рынка "на сутки вперед", в то время, как для балансирующего рынка изменений не предвидится.

Поэтому повышение предельных цен на электроэнергию может произойти в период с 11:00 до 17:00. То есть если сейчас цена за 1 мегаватт-час составляет 5,6 тысячи гривен, то после принятия постановления цена вырастет до 6,9 тысячи гривен, тем самым сравняется с тарифом утреннего пика.