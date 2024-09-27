Новый тариф на свет: кому придется платить больше с октября
Источник:НКРЭКУ
По проекту постановления Национального регулятора, за использование электроэнергии в дневные часы украинский бизнес может платить больше уже с 30 октября.
Кого коснется повышение
В НКРЭКУ объясняют, что украинским коммерческим компаниям из сферы энергетики нужны дополнительные средства для восстановления после российских атак, а значит, с 1 октября тариф на свет могут пересмотреть.
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Кроме того, еще одним аргументом повышения является выравнивание цен с зарубежными. Благодаря этому украинский рынок выгоднее будет покупать мощности для балансировки в Европейском союзе.
Заметьте! Если постановление об увеличении цен на электроэнергию примут, то основные изменения коснутся рынка "на сутки вперед", в то время, как для балансирующего рынка изменений не предвидится.
Поэтому повышение предельных цен на электроэнергию может произойти в период с 11:00 до 17:00. То есть если сейчас цена за 1 мегаватт-час составляет 5,6 тысячи гривен, то после принятия постановления цена вырастет до 6,9 тысячи гривен, тем самым сравняется с тарифом утреннего пика.
- с 00:00 до 07:00 – 5,6 тысячи гривен за мегаватт-час, (сейчас это также 5,6 тысячи гривен за мегаватт-час),
- с 07:00 до 17:00 – 6,9 тысячи гривен за мегаватт-час (сейчас с 07:00 до 11:00 цена составляет 6,9 тысячи, а с 11:00 до 17:00 – 5,6 тысячи),
- с 17:00 до 23:00 – 9 тысячи за мегаватт-час (сейчас это тоже 9 тысячи),
- с 23:00 до 24:00 – 6,9 тысячи гривен за мегаватт-час (сейчас это 6,9 тысячи),
- Минимальный предельный тариф будет оставаться на уровне 10 гривен за мегаватт-час.