Кого торкнеться підвищення
В НКРЕКП пояснюють, що українським комерційним компаніям зі сфери енергетики потрібні додаткові кошти для відновлення після російських атак, а отже, з 1 жовтня тариф на світло можуть переглянути.
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Крім того, ще одним аргументом підвищення є вирівнювання цін із закордонними. Завдяки цьому український ринок вигідніше куплятиме потужності для балансування у Європейському союзі.
Зауважте! Якщо постанову щодо збільшення цін на електроенергію ухвалять, то основні зміни торкнуться ринку "на добу наперед", у той час, як для балансуючого ринку змін не передбачається.
Відтак підвищення граничних цін на електроенергію може відбутися у період з 11:00 до 17:00. Тобто якщо зараз ціна за 1 мегават-годину складає 5,6 тисячі гривень, то після ухвалення постановити ціна зросте до 6,9 тисячі гривень, тим самим зрівняється із тарифом ранкового піка.
- з 00:00 до 07:00 – 5,6 тисячі гривень за мегават-годину, (зараз це також 5,6 тисячі гривень за мегават-годину),
- з 07:00 до 17:00 – 6,9 тисячі гривень за мегават-годину (зараз з 07:00 до 11:00 ціна складає 6,9 тисячі, а з 11:00 до 17:00 – 5,6 тисячі),
- з 17:00 до 23:00 – 9 тисячі за мегават-годину (зараз це теж 9 тисячі),
- з 23:00 до 24:00 – 6,9 тисячі гривень за мегават-годину (зараз це 6,9 тисячі),
- Мінімальний граничний тариф залишатиметься на рівні 10 гривень за мегават-годину.