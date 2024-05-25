Цены на свет с 1 июня: ждать ли повышения тарифа

Есть вероятность, что с 1 июня тарифы на электроэнергию могут вырасти до 4,5 – 5 гривен за киловатт-час. Член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сказал чего ждать.

Вырастет ли тариф с 1 июня

Сейчас в Кабмине активно обсуждают повышение тарифов на свет с 1 июня до уровня 4,5 – 5 гривен за киловатт для бытовых потребителей. Полученные средства должны профинансировать не обслуживающие компании, а развитие генерации.

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Сергей Нагорняк Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Энергоатом ежегодно дотирует население на около 100 миллиардов гривен, Укргидроэнерго – на около 25 миллиардов гривен. Средства, полученные от поднятия тарифов, будут аккумулированы на восстановление мощностей Укргидроэнерго и на построение 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Собственная генерация для нас сейчас очень важна.

В своем заявлении Нагорняк обратил внимание на продолжающиеся отключения электроэнергии, отметив, что в ближайшее время ожидается улучшение ситуации, хотя вечерние пиковые часы все еще могут быть под влиянием. Он отметил, что текущий дефицит не может быть полностью покрыт даже за счет импорта электроэнергии.

Сейчас идут переговоры с западными финансовыми институтами – по кредитам на восстановление генерации. Очевидно, это не быстрый процесс. И, скажем откровенно, кроме денег на восстановление энергообъектов надо немало времени,

– сказал он.

Сейчас тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет – 2,64 гривны за киловатт.