Тариф на электроэнергию возрастет: какие варианты рассматривает правительство

Повышение тарифов на электроэнергию не за горами. Правительство уже подготовило несколько вариантов на этот счет. Один из них состоит в разграничении потребителей по уровню потребления.

Потребляешь больше – платишь больше

Член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук рассказал, что один из вариантов, а именно план "А" предусматривает разграничить потребителей на 2 категории в соответствии с ежемесячным потреблением электроэнергии.

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Напоминаем, что сейчас в Украине действуют следующие тарифы: 1,44 гривны за киловатт-час – при потреблении до 250 киловатт-час в месяц, а 1,68 гривны – при превышении лимита (свыше 250 киловатт-часов).

Для состоятельных потребителей, использующих более 1 тысячи киловатт-часов в месяц, рассматривается установление тарифа в пределах 6 – 6,2 гривны за киловатт-час, который может остаться стабильным на длительный период!

– добавил Юрий Камельчук.

А для пользователей, которые будут потреблять до 1 тысячи киловатт-часов, еще не решена цена повышения. Сейчас продолжаются консультации по возможному увеличению на 30-40%.

Впрочем, член парламентского комитета по вопросам энергетики предполагает, что возможен такой вариант, что тариф останется на текущем уровне. говорит Камельчук.

Ждать ли изменений относительно тарифа на воду

Уже с 1 июня в Украине могут повысить тариф на водоснабжение и водоотвод. В НКРЭКУ заявляют, что общая цена может вырасти на 30% в крупных городах.

В этом году (ориентировочно с 1 июня) НКРЭКУ планирует привести тарифы лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод до экономически обоснованного уровня, что является не только требованием законодательства, но и срочной необходимостью с экономической и технической точки зрения,

– говорят там.