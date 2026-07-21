Тариф на воду в Киеве утвердили: сколько будут платить жители столицы

В Киеве не введут тариф на воду в размере 90 гривен за кубометр. Городские власти не одобрили такую цену для населения.

Каким будет тариф на воду в Киеве

Стоимость услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению для киевлян составит 63,79 гривны за кубометр, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Тариф уже был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, еще в 2024 году.

С учетом среднестатистического потребления холодной воды в столице для семьи из трех человек плата за воду увеличится примерно на 200–300 гривен.

В то же время цена в 90 гривен за кубометр – это экономически обоснованный тариф, рассчитанный ЧАО "АК "Киевводоканал". Но пока его вводить не будут.

Напомним, что ранее некоторые СМИ писали, что "Киевводоканал" предоставил властям Киева расчеты новых тарифов. Согласно этим расчетам, стоимость услуг для населения может вырасти до 88,90 гривны за один кубический метр. В частности, об этом писали в "РБК-Украина".

Что еще известно о изменениях в тарифах на воду в других городах

Тариф на воду во Львове планируют установить на уровне 56,38 гривны за кубометр. При этом качество воды или обслуживания не улучшится. А необходимость повышения тарифа объясняют изменениями в ценах на электроэнергию, ростом зарплат и т. д.