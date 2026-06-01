Уже с начала июня: почему в Украине вскоре подорожает тариф на воду

Цены на водоснабжение в Украине могут претерпеть изменения. Дело в том, что Национальная комиссия (НКРЭКУ) больше не будет иметь влияния на стоимость воды в городах страны.

Почему изменятся тарифы на воду?

Отныне органы местного самоуправления получили право самостоятельно считать и утверждать тарифы для водоканалов, о чем говорится в Законе №4777-ІХ.

В то же время НКРЭКУ будет иметь полномочия на проверку тарифов. Однако стоимость услуги все же будет устанавливаться тем или иным органом местной власти.

Обратите внимание! Такие полномочия предоставят на время действия военного положения, а также на год после его завершения.

Издание "На пенсии" сообщает, что с 1 июня тарифы претерпят изменения. В частности, ожидаемая стоимость одного кубического метра воды (это вместе с водоотводом) составит такие цены:

Павлоград – 113,00 гривен (это самый высокий показатель среди крупных городов региона) ;

Тернополь – почти 99,00 гривен;

Ужгород – более 96,00 гривен;

Киев – около 89,00 гривен около 89 00 гривен;

Днепр – 86,83 гривны;

Кривой Рог – ориентировочно 78,00 гривен;

Луцк – 73,00 гривен (в этом городе тариф вырос более чем вдвое).

Заметьте! В материале отмечается, что некоторым потребителям придется платить за воду почти вдвое больше.

Что еще стоит знать о тарифах?

В Украине будут пересчитывать стоимость отопления и горячей воды в случаях чрезвычайных ситуаций. Речь идет прежде всего о ситуациях, когда удары России по энергетической или коммунальной инфраструктуре приводят к тому, что люди остаются без тепла или воды.

Решение позволит увеличить размер перерасчета для потребителей. В частности, перерасчет станет обязательным для всех поставщиков независимо от региона.

В то же время тарифы на воду в Украине разные, потому что сейчас фактически не существует "одинаковой воды" именно с точки зрения себестоимости. Почему так происходит? Дело в том, что каждое предприятие работает в совершенно разных технических и географических условиях, поэтому имеет разные расходы на очистку, доставку воды и тому подобное.