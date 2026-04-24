Коммунальные услуги в мае: сколько украинцы будут платить за воду

В конце месяца украинцы всегда интересуются стоимостью коммунальных услуг, ведь могут происходить некоторые изменения. В частности важными остаются и цены на воду.

Сколько украинцы заплатят за воду в мае 2026 года?

В частности тарифы на водоснабжение и водоотведение являются разными, причем они разные для разных водоканалов, о чем сообщает Минфин.

В частности есть две группы тарифов:

на собственно централизованное снабжение холодной воды и водоотведения (для жителей частного сектора, а еще коллективных потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения);

и на централизованное снабжение холодной воды и водоотведения с использованием внутридомовых систем, для многоэтажных домов (субъектам хозяйствования, которые являются исполнителями этих услуг).

Обратите внимание! Подробнее с цифрами можно ознакомиться на сайте.

В частности самый дорогой тариф на воду сейчас зафиксирован в Днепровской области. Самой дорогой является вода, которую поставляет украинцам КП "Павлоградское ПУВКХ".

Цена за водоснабжение установлена на уровне 39,42 гривны за кубометр;

а за водоотведение – 14,244 гривны за куб.

Планирует ли правительство повысить, или каким-то образом изменить тариф?

Премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что тарифы на воду для людей должны остаться без изменений Она также сообщала, что правительство обратилось к НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений.

Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны чувствовать дополнительного финансового давления,

– написала Свириденко.

Но подчеркнула: следует найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг, водоканалов.

Заметьте! Согласно ее словам, правительство вместе с НКРЭКУ наработают совместное решение о дальнейшей судьбе тарифов.

Что еще следует знать украинцам о тарифах?