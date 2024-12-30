Цены на электроэнергию: по каким тарифам украинцы будут платить за свет в 2025 году

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новый тариф на передачу электроэнергии. Так в 2025 году он будет на 30% выше действующего.

Кто больше будет платить за электроэнергию в 2025 году

Тариф на передачу электроэнергии на 2025 год установлен на уровне 686,23 гривны/Мегаватт в час, пишет 24 канал со ссылкой на заседание НКРЭКУ.

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Таким образом этот тариф является оплатой за услуги "Укрэнерго" по транспортировке электроэнергии от производителя до коммерческого потребителя.

Обратите внимание! Однако в стране действуют различные тарифы на электроэнергию, в частности это касается многозонных и специальных пользователей с электрическим отоплением.

Тарифы на свет для различных категорий населения

В то же время тарифы для домашних хозяйств в Украине останутся на текущем уровне как минимум до 1 мая 2025 года. То есть стоимость в зимний период 2024-2025 годов за 1 киловатт-час составит 4,32 гривны независимо от тарифа на передачу.

Кроме того, тариф на услуги по передаче электричества для предприятий зеленой металлургии 2025 года составит 359,55 гривны/мегаватт-час. А это 1,4% ниже текущего тарифа в 364,7 гривны/мегаватт-час.

Тариф на услуги по диспетчерскому управлению также снизили на 5%. Так в 2025 году он установлен на уровне 98,97 гривны/мегаватт-час.

