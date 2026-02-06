Прогноз от НБУ: в Украине могут измениться тарифы на коммуналку

Вопрос цены на коммунальные тарифы в Украине не втрчает актуальности. В частности люди активно интересуются ценами на электроэнергию.

Что будет с ценами на коммунальные услуги?

Так цены на свет уже в текущем году могут измениться, о чем укажут в отчете НБУ.

Национальный банк допускает, что до конца текущего отопительного сезона действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопления и поставки горячей воды пересматривать действительно не будут. Но потребности на рост финансирования в восстановлении энергосистемы после массированных российских обстрелов растут.

Поэтому вероятно, что произойдет постепенное и поэтапное приведение части из этих тарифов к их "экономически обоснованным уровням".

Обратите внимание! Нацбанк отмечает, что не имеет информации о возможных решениях и не вовлечен в формирование тарифной политики.

Неопределенность с масштабами и сроками корректировки энергетических тарифов - риск для приведенного прогноза инфляции,

– говорится в отчете.

В то же время значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов может стать источником дополнительного инфляционного давления. А это потребует значительно увеличить субсидии для населения.

Но длительное откладывание решений по повышению тарифов будет способствовать сдерживанию инфляции. В то же время это будет негативно сказываться на финансовом состоянии государственных энергетических компаний, что в свою очередь:

будет усиливать риски нестабильности энергорынка;

ухудшать инвестиционный потенциал отрасли.

Заметьте! В НБУ отметили, что усиление ценового давления только откладываться на будущее.

Напомним, что в Украине сейчас действия фиксированная цена на электроэнергию. Об этом сообщала Юлия Свириденко.

Она будет такой до 30 апреля 2026 года. В частности сохраняется льготный тариф для людей с электроотоплением.

Также правительство стремится, чтобы тарифы на воду остались без изменений.

