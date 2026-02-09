"Это вообще законно?": россияне массово возмущены рекордными платежками за коммуналку
- С 1 января в России провели индексацию тарифов на коммунальные услуги из-за повышения ставки НДС до 22%.
- Платежки за коммунальные услуги резко выросли, что вызвало массовое возмущение среди россиян в соцсетях.
С 1 января в России провели индексацию тарифов на коммунальные услуги – в среднем на 1,7% по стране, в частности из-за повышения ставки НДС до 22%. Поэтому первые в 2026 году платежки вызвали массовое возмущение у россиян.
Что известно о подорожании коммуналки?
Детали сообщают оппозиционные СМИ. В то же время пропагандисты убеждают – это отнюдь не свидетельствует о крахе экономики.
Платежки россиян бьют рекорды – например, почти 40 тысяч рублей за 70 квадратных метров. Интересно, что еще в декабре сумма в квитанции была втрое ниже – около 11 – 12 тысяч рублей.
В то же время пропагандисты признают, что отопление, горячая вода, электроэнергия подорожали. Однако пока якобы речь идет лишь о нескольких, а не о 15 – 20%, тогда как худшее еще впереди.
Заметное повышение тарифов ЖКХ состоится в октябре: в среднем по стране на 9,9 – 10%, в отдельных регионах – до 22%,
– предупреждаются население.
Причиной больших сумм в квитанциях называют морозы, а также "феномен" подачи показателей в начале года. В декабре данные общедомовых счетчиков снимают раньше срока, а в январе – позже.
Что еще известно о повышении НДС в России?
На фоне повышения НДС и ограничения доступа к упрощенной системе налогообложения в России могут закрыться до 30% компаний, работающих в секторе малого и среднего бизнеса.
В эксклюзивном комментарии для 24 Канала политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что мужчин на фоне потери работы и безденежья начнут активнее агитировать подписывать контракты с минобороны.
В то же время в Службе внешней разведки Украины объяснили, что цель повышения НДС – уменьшение бюджетного дефицита страны-агрессора.