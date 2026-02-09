С 1 января в России провели индексацию тарифов на коммунальные услуги – в среднем на 1,7% по стране, в частности из-за повышения ставки НДС до 22%. Поэтому первые в 2026 году платежки вызвали массовое возмущение у россиян.

Что известно о подорожании коммуналки?

Детали сообщают оппозиционные СМИ. В то же время пропагандисты убеждают – это отнюдь не свидетельствует о крахе экономики.

Платежки россиян бьют рекорды – например, почти 40 тысяч рублей за 70 квадратных метров. Интересно, что еще в декабре сумма в квитанции была втрое ниже – около 11 – 12 тысяч рублей.

В то же время пропагандисты признают, что отопление, горячая вода, электроэнергия подорожали. Однако пока якобы речь идет лишь о нескольких, а не о 15 – 20%, тогда как худшее еще впереди.

Заметное повышение тарифов ЖКХ состоится в октябре: в среднем по стране на 9,9 – 10%, в отдельных регионах – до 22%,

– предупреждаются население.

Причиной больших сумм в квитанциях называют морозы, а также "феномен" подачи показателей в начале года. В декабре данные общедомовых счетчиков снимают раньше срока, а в январе – позже.

Что еще известно о повышении НДС в России?