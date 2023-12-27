Будут ли повышать тарифы на газ в 2024 году

Рост тарифов произошел в результате повреждения значительного количества коммунальных предприятий. Правительство ввело мораторий на дальнейший рост некоторых платежей.

Когда вырастут тарифы на газ

По меньшей мере до конца отопительного сезона рост тарифов не будет происходить. Газ будет и дальше стоить 7,96 гривны за кубометр для бытовых потребителей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 Канал.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в осенне-зимний период. Цена на газ, тепло и горячую воду останется без изменений.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), также подтверждает отсутствие намерения повышать тарифы на газ. Следует понимать, что этот платеж состоит из 2 частей: стоимость самого сырья и его транспортировки.

На сегодня НКРЭКУ не планируется принятие никаких решений в части повышения уровней тарифов на услуги распределения природного газа в рамках действия моратория,

– сообщают представители НКРЭКУ.

Какой сейчас тариф на газ

Более 98% потребителей в Украине обслуживает "Нафтогаз". Именно этот регулятор правительство назначило поставщиком последней надежды. Такая реформа была необходима для того, чтобы не допустить критическую ситуацию и обеспечить стабильное газоснабжение для потребителей. Сейчас "Нафтогаз" предоставляет украинцам газ по цене 7,96 гривны за кубометр.

Есть и другие регуляторы, продолжающие удерживать позиции. Сейчас тарифы этих компаний таковы: