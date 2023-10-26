Чтобы не было долгов: как правильно подать показатели счетчика газа

Чтобы в платежках получать правильно рассчитанные суммы, нужно вовремя подавать показатели счетчиков газа. Это можно сделать несколькими способами.

Как правильно подавать показатели счетчиков газа

Показатели счетчика следует передавать каждый месяц с 1 по 5 число. Показатели будут принимать даже если на первые пять дней месяца приходятся выходные.

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Кроме самих счетов за ресурс, украинцам также поступают платежки за транспортировку газа, но сумма там всегда постоянная.

Подать показатели газа можно следующими способами:

передавать оператору ГРМ (облгаза);

на сайте или в чат-боте облгаза;

позвонить в контакт-центр облгаза.

Тарифы на газ в Украине.

Более 90% населения страны пользуется услугами компании "Нафтогаз", где тариф составляет 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС). У других поставщиков цены разнятся.

Однако уже в следующем месяце снизится цена на доставку газа. С ноября нужно будет платить только за функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.