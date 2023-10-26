Чтобы не было долгов: как правильно подать показатели счетчика газа
Чтобы в платежках получать правильно рассчитанные суммы, нужно вовремя подавать показатели счетчиков газа. Это можно сделать несколькими способами.
Как правильно подавать показатели счетчиков газа
Показатели счетчика следует передавать каждый месяц с 1 по 5 число. Показатели будут принимать даже если на первые пять дней месяца приходятся выходные.
Читайте также Тариф на электроэнергию в ноябре: кто будет платить большеНапомните! Кроме самих счетов за ресурс, украинцам также поступают платежки за транспортировку газа, но сумма там всегда постоянная.
Подать показатели газа можно следующими способами:
- передавать оператору ГРМ (облгаза);
- на сайте или в чат-боте облгаза;
- позвонить в контакт-центр облгаза.
Тарифы на газ в Украине.
Более 90% населения страны пользуется услугами компании "Нафтогаз", где тариф составляет 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС). У других поставщиков цены разнятся.
Однако уже в следующем месяце снизится цена на доставку газа. С ноября нужно будет платить только за функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.