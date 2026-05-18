Украинцам сообщили тариф на газ с 1 июня: сколько придется платить населению

Цена природного газа для населения остается всегда интересует потребителей, ведь от нее значительно зависит, сколько в целом придется платить за коммунальные услуги. Сейчас украинцам объявили предварительный тариф, который будет действовать с 1 июня 2026 года.

Что учитывают при формировании тарифа на газ?

По словам поставщиков, летом тариф на природный газ для населения будет оставаться в пределах годовых контрактов. Однако на цену также влияют пронозы рынка, пишет Первый бизнесовый.

Компании объясняют, что тариф на газ с июня 2026 года сформирован на основе нескольких важных факторов:

расходов на транспортировку голубого топлива;

стоимости природного газа на рынках Евросоюза;

и инфраструктурных рисках, которые определяют себестоимость топлива.

В то же время эксперты отмечают, что именно фиксированные тарифы на газ для населения остаются тем главным механизмом, который обеспечивает стабильность украинским домохозяйствам. Он позволяет избегать резких скачков стоимости горючего зимой.

Однако специалисты отмечают, что разные поставщики могут выставлять свои расценки за кубометр в 2026 году. Ведь рынок газа работает на конкурентных условиях.

Сколько будет стоить газ для большинства украинцев?

Большинство украинцев являются клиентами Нафтогаза – 98% населения. Поэтому с 1 июня 2026 года они будут платить за потребленный газ по привычному тарифу, то есть 7,96 гривны за кубометр.

Дело в том, что компания продлила действие своего тарифного плана "Фиксированный", который предусматривает такую оплату. Цена в 7,96 гривны будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года, сообщили в Нафтогазе.

Цена тарифного плана "Фиксированный" зафиксирована на целый год. Период действия с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно,

– отметили в компании.

Однако Нафтогаз предупредил, что может прекратить действие тарифа. Но это проводится только индивидуально, если клиент решит перейти на другой тарифный план.

Вместе с тем новые абоненты также имеют возможность подключиться к тарифному плану "Фиксированный" и оплачивать за газ по этой цене. Для этого им необходимо подать заявление о присоединении к нему и обозначить в нем соответствующую галочку.

Кстати, украинцы, которые имеют субсидии, тоже могут воспользоваться тарифом "Фиксированный" от Нафтогаза. При смене плана они не потеряют свои льготы ни полностью, ни частично.

Важно! Сроки оплаты за газ останутся неизменными с 1 июня. Украинцы должны оплатить за потребленные кубометры ежемесячно – до 25 числа за предыдущий месяц.

Что важно знать потребителям газа?

После оплаты счета за газ специалисты советуют сохранять все квитанции. Юристы портала “Бесплатная юридическая помощь” отмечают, что хранение платежных документов действительно поможет защитить права потребителей и их средства.

Даже добросовестные плательщики могут столкнуться с проблемами: утерянные данные в системах учета или технические ошибки приводят к появлению мнимых долгов. В такой ситуации именно квитанции – главное подтверждение, что услуги были оплачены вовремя и в полном объеме,

– подчеркивают юристы.

Кроме того, платежки помогут в случае судебных споров. Они помогут клиенту доказать предприятиям ЖКХ отсутствие задолженности и отстоять свои права.

Обратите внимание! Эксперт Михаил Свищо отметил, что население в целом дисциплинированно рассчитывается за газ: по его словам, уровень оплат среди украинцев достигает около 98%. Зато более сложная ситуация наблюдается в сфере теплоснабжения. Предприятия накопили значительные долги за потребленный газ, и, по словам эксперта, масштабы этой задолженности достигли уровня 1990-х годов.

Когда передавать показатели за газ?

Украинцам необходимо ежемесячно передавать показатели газового счетчика в период с 1 по 5 число. Это важно для корректного начисления оплаты за фактически потребленный объем газа.

Сейчас сделать это можно несколькими способами. В частности, передать данные разрешается через сайт GASUA, личный кабинет на сайте оператора, SMS-сообщение на номер 4647, а также через приложение "Куб".

В то же время пользователи больше не могут отправлять показатели через чат-бот GASUA в Viber или Telegram, поскольку этот способ больше недоступен.

Если не подать данные вовремя, счет могут сформировать на основе так называемого планового ежемесячного объема потребления. В таком случае сумма в платежке может оказаться больше фактического использования газа, а значит заплатить придется больше.