Что известно об импорте газа в Украину?

Это самое низкое значение с января 2025 года, о чем сообщает ExPro.

В частности импорт газа обвалился более чем в 30 раз – с 24 миллионов кубометров 31 марта до 0,8 миллиона кубометров 1 апреля.

Резкое сокращение импорта именно с апреля уже ожидалось – оно связано с высокими ценами на природный газ в Европе, которые в течение марта держались на более высоком уровне, чем в Украине.

Обратите внимание! В среднем газ в Европе в марте торговался на 9 евро за мегаватт-час дороже, чем на украинском рынке.

Европейские цены на природный газ в начале марта выросли после начала войны на Ближнем Востоке. В то же время поставки СПГ из Катара и ОАЭ через Ормузский пролив остаются заблокированными. Поэтому цены на газ в Европе остаются на высоком уровне.

Для Украины импортировать газ становится дорого. Но страна может позволить себе не импортировать газ в апреле, потому что запасы газа в хранилищах выше, чем в прошлом году.

Украина завершила нынешний сезон отбора газа из хранилищ 10 марта, а сезон отбора стал одним из самых коротких в украинской истории,

– говорится в тексте.

Запасы газа в хранилищах составляли 9,5 миллиарда кубометров. Это в 1,6 раза больше, чем в 2025 году.

В то же время Украина имеет цель накопить в хранилищах не менее 13 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах до 1 ноября 2026 года. А этой цифры можно достичь даже без импорта.

В ExPro отметили, что для лучшей подготовки нужно импортировать около 0,5 миллиарда кубометров до 1 ноября.

Напомним, что министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил 9 апреля, что в соответствии с базовым сценарием, на начало отопительного сезона в подземных хранилищах газа планируется накопить 14,6 миллиарда кубометров газа.

Ориентиром для власти остается опыт предыдущих отопительных сезонов. Речь идет о наличии природного газа не менее 13,2 миллиардов кубометров газа на начало сезона.

Это позволит стабильно пройти зиму даже в условиях низких температур и массированных атак,

– добавил Шмыгаль.

Заметьте! То есть 13,2 миллиарда кубометров определено как критически необходимый минимум.

Что еще украинцам стоит знать о газе?

В Украине могут вырасти тарифы на газ. Речь идет о его хранении, закачке и отборе. Повышение может произойти впервые с 2022 года.

В то же время населению беспокоиться не стоит. Для бытовых потребителей тариф останется фиксированным.

В то же время эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал в комментарии для 24 Канала, что сокращение импорта газа связано с окончанием контрактов Нафтогаза. Он добавил, что в апреле обычно никто ничего не покупает.

Дело в том, что происходит "ревизия запасов" – определяются планы закупок, устанавливаются возможные маршруты транспортировки и тому подобное.