Правительство объявило новые тарифы на газ: сколько теперь украинцы будут платить за "голубое топливо"

Вопрос о стоимости коммунальных услуг традиционно становится актуальным в преддверии отопительного сезона. В частности, власти уже определились с тем, какие цифры украинцы увидят в счетах за природный газ в ближайшие месяцы.

Сколько будет стоить кубометр газа в Украине

Кабинет Министров официально сохранил действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла, что сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Они будут действовать как минимум до 31 марта. Это означает, что до конца текущего отопительного сезона подавляющее большинство украинцев, являющихся клиентами компании "Нафтогаз Украины", и в дальнейшем будут платить фиксированную цену в 7,96 гривны за кубометр.

Отмечается, что решение было принято в условиях действия моратория на повышение тарифов, введенного парламентом на время военного положения, а также с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране.

Во исполнение обязательств перед международными партнерами правительство совместно с другими органами власти работает над совершенствованием системы тарифной политики и внедрением справедливого и прозрачного тарифного регулирования с одновременным увеличением адресной помощи тем, кто в ней действительно нуждается,

– написал Корецкий.

Напомним, что тарифы на воду в настоящее время зависят от города. Например, в столице установили новые цены – 63,79 гривны за кубометр.

В то же время электроэнергия сейчас стоит 2,64 гривны за киловатт-час.