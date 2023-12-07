Тарифы на газ для украинцев: в Нафтогазе ждут отмены ПСО

Уже со следующего года может начаться отмена возложения специальных обязанностей (ПСО) на поставщиков газа. По мнению Алексея Чернышева, этот процесс будет постепенным.

ПСО могут отменить

В настоящее время ПСО обеспечивает стабильную цену на газ на уровне ниже рыночной для населения. Поэтому, по мнению Чернышева, его будут отменять постепенно.

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Алексей Чернышев Глава НАК "Нафтогаз" Мое личное мнение, что постепенная или фазовая отмена ПСО возможна уже в 2024 году. Это не должно влиять на потребление уязвимых категорий потребителей – они должны быть защищены. И именно отмена ПСО должна быть синхронизирована с соответствующей поддержкой нуждающихся.

Также он сказал, что благодаря ПСО государство может поддерживать не только уязвимые категории, но и тех, кто может платить по рыночным ценам.

На сегодняшний день у нас абсолютно нелогичная ситуация. Так или иначе, государство поддерживает уязвимые категории населения, субсидиантов и делает это абсолютно четко. С другой стороны, тот сегмент потребителей, который мог бы платить больше, платит по ценам ниже рыночных, что не является логичным. То есть мы фактически достаточно существенный объем газа по сниженной цене поставляем тем, кто, возможно, в этом и не нуждается,

– сказал он.

Тарифы на газ

Ранее сообщалось, что Кабмин продолжит действие ПСО по газу для предприятий теплокоммунэнерго до конца следующего отопительного сезона и вдвое снизит базовую цену на газ.

Так как более 90% украинцев пользуются услугами компании "Нефтегаз", общий тариф составляет 7,96 гривны за кубометр. Однако у других поставщиков стоимость, конечно, отличается.

К слову, тарифы на газ не будут меняться как минимум до конца отопительного сезона.