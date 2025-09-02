Осенью потребление природного газа в Украине растет и остается высоким до конца отопительного сезона. Поэтому важно знать, сколько придется платить за кубометр голубого топлива.

Сколько будет стоить кубометр газа осенью?

Цена на газ для большинства украинцев этой осенью останется неизменной. Потребители "Нафтогаза" будут платить в сентябре, октябре и ноябре по тарифу 7,96 гривны за кубометр, сообщает 24 Канал со ссылкой на компанию.

Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”, что является частью Группы “Нафтогаз”, продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 гривны за кубометр. Это предусматривает тарифный план “Фиксированный” для бытовых клиентов, – сообщили в компании.

Тариф на газ в размере 7,96 гривны за кубометр будет действовать для населения как минимум до 30 апреля 2026 года.

"Нафтогаз" зафиксировал цену с учетом действующего моратория на повышение, который действует в Украине в условиях военного положения.

Заметим, что сейчас "Нафтогаз" поставляет голубое топливо около 98% всех бытовых потребителей. В других компаниях кубометр газа может стоить этой осенью дороже.

У них стоимость топлива колеблется в диапазоне от 7,96 до 9,99 гривны по базовому годовому предложению.

Кроме того, есть месячное предложение, по которому газ может стоить по-разному в сентябре, октябре и ноябре.

Всего в Украине на сегодня работают 9 поставщиков газа. Кроме "Нафтогаза", в других действуют такие тарифы по базовому предложению:

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" – 7,799 гривны за кубометр;

ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" – 7,96 гривны за кубометр;

ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" – 7,98 гривны за кубометр;

ООО "ГАЛНАФТОГАЗ" ЧП "ОККО КОНТРАКТ" – 7,99 гривны за кубометр;

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 гривен за кубометр;

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 гривен за кубометр;

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 гривен за кубометр;

ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 гривны за кубометр.

Важно! Кроме платы за потребленный газ, украинцы ежемесячно обязаны платить также услугу за доставку топлива. Эта сумма идет отдельно от стоимости самого газа и покрывает его транспортировку и обслуживание сетей. В каждой области установлены разные тарифы на доставку газа.

Плата за газ: что нужно знать потребителям?