Восени споживання природного газу в Україні зростає і залишається високим до кінця опалювального сезону. Тому важливо знати, скільки доведеться платити за кубометр блакитного палива.

Скільки коштуватиме кубометр газу восени?

Ціна на газ для більшості українців цієї осені залишиться незмінною. Споживачі "Нафтогазу" платитимуть у вересні, жовтні та листопаді за тарифом 7,96 гривні за кубометр, повідомляє 24 Канал з посиланням на компанію.

Дивіться також Понад 100 мільярдів боргів: Держстат розкрив, за які послуги не платять українці

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”, що є частиною Групи “Нафтогаз”, продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною – 7,96 гривні за кубометр. Це передбачає тарифний план “Фіксований” для побутових клієнтів, – повідомили в компанії.

Тариф на газ у розмірі 7,96 гривні за кубометр діятиме для населення щонайменше до 30 квітня 2026 року.

"Нафтогаз" зафіксував ціну з урахуванням чинного мораторію на підвищення, який діє в Україні в умовах воєнного стану.

Зауважимо, що наразі "Нафтогаз" постачає блакитне паливо близько 98% усіх побутових споживачів. В інших компаніях кубометр газу може коштувати цієї осені дорожче.

У них вартість палива коливається у діапазоні від 7,96 до 9,99 гривні за базовою річною пропозицією.

Окрім того, є місячна пропозиція, за якою газ може коштувати по-різному у вересні, жовтні та листопаді.

Загалом в Україні на сьогодні працюють 9 постачальників газу. Окрім "Нафтогазу", в інших діють такі тарифи за базовою пропозицією:

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" – 7,799 гривні за кубометр;

ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ" – 7,96 гривні за кубометр;

ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" – 7,98 гривні за кубометр;

ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" – 7,99 гривні за кубометр;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" – 8,20 гривень за кубометр;

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 гривні за кубометр.

Важливо! Окрім плати за спожитий газ, українці щомісяця зобов'язані сплачувати також послугу за доставку палива. Ця сума йде окремо від вартості самого газу і покриває його транспортування та обслуговування мереж. У кожній області встановлені різні тарифи на доставку газу.

Плата за газ: що потрібно знати споживачам?