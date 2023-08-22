"Заморозка" тарифов: будет ли повышение коммунальных в 2024 году

Несмотря на медленное восстановление энергосистемы, правительство всячески пытается обеспечить украинцев теплом этой зимой. Вопрос подъема тарифов также долгое время висел в воздухе, ведь сейчас общее финансирование предприятий-поставщиков недостаточно.

Сколько украинцы будут платить за отопление зимой

Долгое время считалось, что зимой тариф на тепло взлетит. Ведь в холодное время года, вероятно, начнутся новые волны обстрелов и, соответственно, повреждения энергосистемы.

Читайте также Как подать показатели счетчика электроэнергии онлайн: подробная инструкция

Однако правительство заверило, что изменения тарифов не произойдет во время нового отопительного сезона. Меры по обеспечению теплом населения, несмотря на обстрелы россиян, проводятся. Об этом во время заседания сообщил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины "Нафтогаз" будет и дальше реализовывать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене – 7,4 гривны за кубический метр.

Тариф на электроэнергию также, по идее, не повысится до конца отопительного сезона. На водоснабжение правительство ввело заморозку ранее.

Правительство продлило действие ПСО на рынке природного газа до середины апреля 2024 года,

– доложил Шмыгаль

Тарифы на газ в Украине сейчас

С 1 мая 2021 года тарифы для украинцев разделили на годовые и месячные. Просмотр их размера должен быть в конце 2022 года. Из-за военных действий правительство заморозило годовой тариф, однако месячный и в дальнейшем может меняться.

Компания "Нефтегаз" занимает 98% рынка. До начала полномасштабного вторжения этот процент был меньше. Однако после начала полномасштабного вторжения большинство поставщиков перестали работать, а их клиенты перешли к поставщику последней надежды (ПОН), роль которого исполняет НАК "Нефтегаз".

Соответственно, чтобы рассчитать свой платеж, расходы умножьте на стоимость кубометра у вашего регулятора.