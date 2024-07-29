Тарифы на газ в августе: подорожает ли услуга
29 июля 2024, 13:20Читати новину українською
В течение августа тарифы на газ меняться не будут. Однако украинцам стоит помнить, что власти сняли мораторий на отключение услуг ЖКУ из-за долгов.
Тарифы на газ в августе
Тарифы на газ в августе меняться не будут. Более 90% украинцев пользуются услугами поставщика "Нафтогаз", поэтому для них тариф и в дальнейшем останется – 7,96 гривны за кубометр.
Читайте также "Нафтогаз" предупредил о возможных перебоях с газом в регионах: какие области под угрозойНапомним! Действующие тарифы на газ будут неизменными до мая 2025 года.
Однако у других поставщиков стоимость газа отличается и может достигать более 9 гривен за кубометр.