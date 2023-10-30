Платят меньше, чем нужно: в Нафтогазе намекнули на необходимость повышения тарифов

Сейчас украинцы пользуются газом по ценам, регулируемым государством. Алексей Чернышев рассказал, что это вредит развитию национальной энергосистемы.

В Нафтогазе намекнули на повышение тарифов

Руководитель Нафтогаза рассказал, что даже потенциально граждане могут платить за газ больше, продолжают платить по старым, более низким, тарифам.

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Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" На сегодняшний день, если говорить о рынке энергии, о рынке цен – если мы посмотрим на реальную картину, то фактически украинцы потребляют газ по ценам, которые регулируемые, поэтому они ниже рыночных… Это значит, что даже те потребители, которые имеют возможность и должны платить полную цену, все же продолжают платить низкую, регулируемую цену.

Он подчеркнул, что такие низкие тарифы не позволяют украинской энергосистеме развиваться, быть энергоэффективной и экономить энергию, электричество и газ.

Поэтому мы где-нибудь стоим на месте в этом плане. Если мы говорим о серьезной энергоэффективности (а Украина не очень развитая страна в части энергоэффективности), нужно стимулировать эти меры, и только рынок может двигать эту отрасль вперед. Она становится интересной для инвесторов, бизнеса, растут инвестиции в программы энергоэффективности. Поэтому мы стремимся достичь именно этого,

– объяснил он.

По его мнению, энергорынок не должен допускать, чтобы люди попадали в ситуации, когда существенно растут платежки. Несмотря на это, стимулировать энергоэффективность все же нужно.

Бывают кейсы в течение зимы, когда температура в домах достаточно высока, когда люди регулируют, условно говоря, окнами температуру в домах – это недопустимо. Также должны стимулировать города экономить газ, использовать современные технологии. К сожалению, сегодня это не происходит массово. Поэтому, если хотим двигаться вперед и быть энергоэффективной страной и высвободить определенный объем газа,

– подытожил Чернышев.

Тарифы на газ в Украине.

В Кабмине продолжили действие ПСО (возложение специальных обязанностей) на участников рынка природного газа. Так что стоимость останется на прежнем уровне:

производители тепла для населения до 15 апреля 2024 года – 7420 гривен за тысячу кубометров;

стоимость газа по НДС для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения – 16 390 гривен;

производители тепла для промышленности – по рыночным ценам.

Для обычных украинцев, пользующихся услугами Нафтогаза, тариф составляет 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС). У других поставщиков цены разнятся.