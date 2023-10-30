У Нафтогазі натякнули на підвищення тарифів

Керівник Нафтогазу розповів, що навіть ті громадяни, які потенційно можуть платити за газ більше, продовжують сплачувати за старими, нижчими, тарифами.

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Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз України" На сьогодні, якщо говорити про ринок енергії, про ринок цін, – якщо ми подивимось на реальну картину, то фактично українці споживають газ за цінами, які регульовані, тому вони нижчі, аніж ринкові… Це означає, що навіть ті споживачі, які мають можливість і мали б сплачувати повну ціну, все ж таки продовжують сплачувати низьку, регульовану ціну.

Він наголосив, що такі низькі тарифи не дають можливості українській енергосистемі розвиватися, бути енергоефективною та заощаджувати енергію, електрику та газ.

Тому ми десь стоїмо на місці в цьому плані. Якщо ми говоримо про серйозну енергоефективність (а Україна не є дуже розвинутою країною в частині енергоефективності), треба стимулювати ці заходи, і тільки ринок може рухати цю галузь вперед. Вона стає цікавою для інвесторів, бізнесу, зростають інвестиції в програми енергоефективності. Тому ми прагнемо досягти саме цього,

– пояснив він.

На його думку, енергоринок не має допускати, щоб люди потрапляли в ситуації, коли суттєво зростають платіжки. Попри це, стимулювати енергоефективність все ж треба.

Бувають кейси протягом зими, коли температура в домівках досить висока, коли люди регулюють, умовно кажучи, вікнами температуру в домівках – це неприпустимо. Також маємо стимулювати міста заощаджувати газ, використовувати сучасні технології. На жаль, сьогодні це не відбувається масово. Тому, якщо хочемо рухатися вперед і бути енергоефективною країною і вивільнити певний об'єм газу,

– підсумував Чернишов.

Тарифи на газ в Україні

У Кабміні продовжили дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на учасників ринку природного газу. Тож вартість залишиться на колишньому рівні:

виробники тепла для населення до 15 квітня 2024 року – 7 420 гривень за тисячу кубометрів;

вартість газу з ПДВ для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи – 16 390 гривень;

виробники тепла для промисловості – за ринковими цінами.

Для звичайних українців, які користуються послугами Нафтогазу, тариф становить 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ). У інших постачальників ціни відрізняються.