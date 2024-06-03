Сначала электричество, а потом газ: стоит ли ждать роста еще одного тарифа

Новые цены на электроэнергию могут побудить население быть более энергоэффективными. Однако это также может повлечь повышение цен и на другие услуги.

Будут ли новые тарифы на газ

Эксперт по вопросам энергоэффективности Святослав Павлюк написал, что после роста стоимости электроэнергии, также могут вырасти цены и на газ.

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Святослав Павлюк Эксперт по вопросам энергоэффективности Дополнительная новость, которой следует ожидать – рост цены и на газ. С развитием распределенной генерации электроэнергии стране надо заместить уголь разбитых ТЭС газом, и очень шаткий баланс, который мы имеем сегодня - будет требовать дополнительных объемов топлива, его придется импортировать по более высокой цене.

Также он отметил, что плюсом повышения тарифа является выравнивание ценовых сигналов для потребителей, которые перестанут вкладывать деньги в "безнадежные технологии отопления" и начнут задумываться над энергоэффективностью.

Безусловным минусом – является то, что это повышение пришло тогда, когда вымыты уже все резервы и ресурсы энергетических компаний – и они наравне с перерывами генерации электроэнергии, стабильно генерируют колоссальные убытки. Ну, а население за десятилетия привыкло к дотациям на уровне 60% цены – как к нормальной и привычной практике. Ну, и программ поддержки энергоэффективности у нас кот наплакал,

– написал эксперт.

Какие сейчас тарифы на газ

Увеличение тарифа на электроэнергию не означает, что зимой Украине удастся избежать отключений света.

Сейчас основной тариф на газ составляет – 7,96 гривны за кубометр, ведь более 90% населения Украины пользуется услугами поставщика "Нафтогаз". Однако у других компаний цена может быть совсем другой.