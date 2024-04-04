Энергосистеме тяжело: тарифы на электроэнергию могут поднять уже с 1 мая

Уже с 1 мая тарифы на электроэнергию могут поднять. Украинскую энергосистему ждут или изменения или продление ПСО.

Тариф на свет могут поднять

Председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк сообщил, что в будущем могут произойти определенные изменения в механизме обеспечения населения электроэнергией (ПСО). Сейчас разницу между тарифами и рыночной ценой покрывают НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".

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Валерий Тарасюк Председатель НКРЭКУ Будут или изменения, или продолжение ПСО в отношении населения в существующем варианте... Если изменения, то, возможно, они будут тяжелыми, но точно взвешенными. Конкретнее можно будет сказать позже.

Он отметил, что сейчас все энергокомпании находятся в сложной ситуации из-за обстрелов из России.

Всей энергосистеме сложно. Я не знаю ни одной компании, которой сейчас не сложно,

– добавил председатель НКРЭКУ.

Он предположил, что тарифы на электроэнергию вырастут с 1 мая, но насколько – не известно. Сейчас стоимость света составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

22 марта Россия нанесла самый массированный удар по энергосистеме Украины с начала полномасштабного вторжения. В ходе атаки было применено 88 крылатых ракет и 63 иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".