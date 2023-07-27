Когда украинцам ждать повышения тарифов на электроэнергию

Увеличения размера коммунальных платежей не избежать. Это вынужденная мера, чтобы восстанавливать украинскую энергосистему. Когда ждать повышения и насколько вырастут коммунальные платежи.

Размер тарифов с 1 августа

Последнее повышение тарифов повлекло за собой массовые беспорядки среди населения. Размер тарифа с июня повысился до 2,64 гривны за киловатт-час. Однако это не предел.

Эксперты считают, что реальная цена, которую должны платить украинцы – 7 гривен за киловатт-час. Именно такая стоимость тарифа могла бы положительно повлиять на энергетическую безопасность и развитие общей инфраструктуры. Однако увеличение цены до 7 гривен за киловатт-час повлечет за собой стремительное повышение бедности среди украинцев. В настоящее время правительство не планирует менять размер тарифов.

Когда будет повышение тарифов на электроэнергию

На данный момент украинцы не платят за реальную цену электроэнергии. По программе возложения специальных обязанностей (ПСО) разницу стоимости покрывают генерирующие компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Однако возможности продолжать эту реформу в долгосрочной перспективе нет.

Смотрите также Следующая зима будет не легче: в каком состоянии энергосистема Украины

Аналитик DiXi Group в комментарии 24 Канала выразил свое мнение по поводу будущего украинской энергетики. Эксперт отметил, что нас ждут тяжелые времена, ведь энергетические компании направят ресурсы не на восстановление, а на поддержку населения.

Андрей Урста Аналитик DiXi Group Необходимость покрывать эту разницу отбирает у компаний ресурсы, которые могли бы быть направлены на укрепление энергетической безопасности страны, в частности через развитие низкоуглеродистой и децентрализованной генерации электроэнергии.

Согласно заявлениям правительства, повышения не следует ожидать до конца года. По идее, волна подорожания тарифов на электроэнергию произойдет после следующего отопительного сезона.