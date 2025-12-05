Рост тарифа на передачу электроэнергии замедлится: правительство приняло особое решение

Кабинет Министров принял решение, которое должно замедлить рост тарифа на передачу электроэнергии. Это один из ключевых элементов в формировании ее конечной цены для всех категорий потребителей.

Правительство обновило правила, по которым "Укрэнерго" закупает электроэнергию для покрытия технологических потерь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьера Юлию Свириденко.

Какое решение приняло правительство?

Теперь оператор системы передачи получил возможность покупать электроэнергию не только на рынках с резкими колебаниями стоимости, но и на специализированных аукционах, где цены обычно стабильнее и ниже.

Для потребителей это означает медленный рост тарифа на передачу, а для промышленности – более предсказуемые расходы. Это особенно важно для предприятий-экспортеров, которые зависят от прогнозируемой стоимости электроэнергии и создают рабочие места.

