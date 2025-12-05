Укр Рус
Економіка Новини економіки Зростання тарифу на передачу електроенергії сповільниться: уряд ухвалив особливе рішення
5 грудня, 21:13
1

Зростання тарифу на передачу електроенергії сповільниться: уряд ухвалив особливе рішення

Сергій Попович
Основні тези
  • Кабінет Міністрів ухвалив рішення для уповільнення зростання тарифу на передачу електроенергії, дозволивши "Укренерго" закуповувати електроенергію на стабільніших аукціонах.
  • Це забезпечує повільніше зростання тарифів для споживачів та передбачувані витрати для промисловості, важливі для підприємств-експортерів.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке має уповільнити зростання тарифу на передачу електроенергії. Це один з ключових елементів у формуванні її кінцевої ціни для всіх категорій споживачів.

Уряд оновив правила, за якими "Укренерго" закуповує електроенергію для покриття технологічних втрат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єрку Юлію Свириденко.

Дивіться також Переплачувати таки доведеться: українці отримають нові платіжки з доплатами 

Яке рішення ухвалив уряд?

Тепер оператор системи передачі отримав можливість купувати електроенергію не лише на ринках із різкими коливаннями вартості, а й на спеціалізованих аукціонах, де ціни зазвичай є стабільнішими та нижчими.

Для споживачів це означає повільніше зростання тарифу на передачу, а для промисловості – більш передбачувані витрати. Це особливо важливо для підприємств-експортерів, які залежать від прогнозованої вартості електроенергії та створюють робочі місця.

Як не сплачувати за доставку газу?

  • Українці можуть уникнути оплати за доставку газу, офіційно відключившись від газопостачання.

  • Мешканці багатоквартирних будинків отримують окремі платіжки за технічне обслуговування газових мереж, яке сплачується раз на 3–5 років.