Тариф на электроэнергию с 1 августа: сколько украинцам придется платить за киловатт

Украинцы и впредь будут оплачивать электроэнергию по действующему тарифу. С 1 августа 2026 года стоимость одного киловатта не изменится, а правительство уже определило, до какого срока будет действовать нынешняя цена.

Какой тариф на электроэнергию будет действовать в августе

В августе бытовые потребители будут платить 4,32 гривны за 1 киловатт-час. Повышение тарифа на коммунальные услуги не предусмотрено, сообщила экс-премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, Кабинет министров продлил действие действующего тарифа для населения до 31 октября 2026 года. Таким образом, как минимум до конца октября украинцы будут оплачивать электроэнергию по нынешней цене.

Для кого будет действовать льготный тариф на электроэнергию

Отдельные условия предусмотрены для домохозяйств, которые используют электроэнергию в качестве основного источника отопления. В течение отопительного сезона – с 1 октября по 30 апреля – для них будет действовать льготный тариф:

2,64 гривны за 1 киловатт-час – если месячное потребление не превышает 2 000 киловатт-часов;

4,32 гривны за 1 киловатт-час – на весь объем электроэнергии в случае превышения этого лимита.

Таким образом, большинство украинцев в августе не увидят изменений в счетах за электроэнергию, а владельцы домов с электроотоплением смогут воспользоваться льготным тарифом после начала нового отопительного сезона.

Как снизить счета за электроэнергию

Известно, что двухзонный счетчик позволит платить за электроэнергию, потребленную ночью, всего 50% от тарифа. Ночной тариф на электроэнергию действует в определенные часы – с 23:00 вечера до 7:00 утра. Таким образом, цена на свет для владельцев этого прибора учета будет следующей:

с 7 до 23 часов – 4,32 гривны за киловатт-час;

за киловатт-час; с 23 до 7 часов – 2,16 гривны за киловатт-час.

Так, при общем месячном потреблении 200 киловатт-часов можно сэкономить 79 гривен, а при потреблении 800 киловатт-часов – 317 гривен. Такой прибор учета особенно выгоден, если человек отапливает дом или квартиру электричеством, либо для нагрева воды используется электрический бойлер.