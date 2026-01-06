Киевстар запускает новые тарифы: какие установили цены на интернет с 6 января
- Киевстар с 6 января 2026 года вводит два новых тарифа для домашнего интернета: "Оптимальный" и "Комфортный".
- Некоторые мобильные тарифы Киевстар, включая линейку LOVE UA, повышаются в цене с 18 декабря 2025 года из-за роста стоимости ключевых ресурсов, таких как электроэнергия.
Оператор Киевстар создал новые тарифы для домашнего интернета, которые постепенно заменят пакет "Дом". Стало известно, сколько придется платить в пределах двух тарифов.
Какие новые тарифы запускает Киевстар?
С 6 января 2026 года абоненты смогут пользоваться двумя новыми тарифами домашнего Интернета - "Оптимальный" и "Комфортный", пишет 24 Канал со ссылкой на Киевстар.
В тарифе "Оптимальный":
- До 300 мегабит в секунду за 350 гривен в месяц;
- Акция "Легкий старт" для новых пользователей (200 гривен в месяц на 3 месяца);
- Предложение "Попробуй Гигабит" для новых пользователей: гигабитный интернет на 3 месяца;
- "Киевстар ТВ".
В тарифе "Комфортный":
- До 1 гигабит в секунду за 450 гривен в месяц;
- Акция "Легкий старт для новых пользователей" (200 гривен в месяц на 3 месяца);
- Статический IP-адрес без дополнительной платы;
- "Киевстар ТВ".
Кроме того, с 6 января 2026 года тариф "Удача" получит новое название – Базовый, все остальные условия не изменятся.
Как вырастут в цене другие тарифы Киевстар?
с 1 января 2026 года тарифные минуты можно будет использовать для звонков в Бельгию, Норвегию, Швецию, Австрию, Данию и Францию. Таким образом Киевстар расширяет перечень европейских направлений, доступных без дополнительной оплаты в пределах пакета.
В общем оператор обновляет некоторые тарифы с 18 декабря 2025 года и будет продолжать это в 2026 году. Некоторые тарифы подорожают из-за роста стоимости ключевых ресурсов, в частности, электроэнергии для предприятий, которая в вечерние пиковые часы подорожала на 60%.
Техническое сообщество рынка телекоммуникаций "Мобильная связь Украины" сообщило, что новые тарифы, среди прочего, коснутся линейки LOVE UA:
- LOVE UA База – вместо 150 гривен станет 200 гривен за 4 недели;
- LOVE UA Безлим 2024 – с 225 гривен до 300 гривен;
- LOVE UA Песня 2024 – с 250 гривен до 300 гривен;
- LOVE UA Свет 2024 – с 200 гривен до 260 гривен;
- LOVE UA Свет 2024 (с суперсилой Экономия) – со 150 гривен до 200 гривен;
- LOVE UA Свобода 2024 – со 125 гривен до 190 гривен.
Что будет с тарифами lifecell и Vodafone?
Уже с 1 января 2026 года для большинства контрактных и бизнес-тарифов Vodafone вводится принцип "Роуминг как дома" – пользование мобильной связью в странах ЕС на тех же условиях, что и в Украине, без дополнительных оплат.
С 1 января также началось обновление пакетов услуг от lifecell с названием 4G IoT с отметками 30, 40, 50, 70 и 140 и IoT Start (Medium и Premium)