Киевстар запускает новые тарифы: какие установили цены на интернет с 6 января

Оператор Киевстар создал новые тарифы для домашнего интернета, которые постепенно заменят пакет "Дом". Стало известно, сколько придется платить в пределах двух тарифов.

Какие новые тарифы запускает Киевстар?

С 6 января 2026 года абоненты смогут пользоваться двумя новыми тарифами домашнего Интернета - "Оптимальный" и "Комфортный", пишет 24 Канал со ссылкой на Киевстар.

Смотрите также Для украинцев будут действовать новые тарифы на интернет: кого коснутся изменения с 6 января

В тарифе "Оптимальный":

До 300 мегабит в секунду за 350 гривен в месяц;

Акция "Легкий старт" для новых пользователей (200 гривен в месяц на 3 месяца);

Предложение "Попробуй Гигабит" для новых пользователей: гигабитный интернет на 3 месяца;

"Киевстар ТВ".

В тарифе "Комфортный":

До 1 гигабит в секунду за 450 гривен в месяц;

Акция "Легкий старт для новых пользователей" (200 гривен в месяц на 3 месяца);

Статический IP-адрес без дополнительной платы;

"Киевстар ТВ".

Кроме того, с 6 января 2026 года тариф "Удача" получит новое название – Базовый, все остальные условия не изменятся.

Как вырастут в цене другие тарифы Киевстар?

с 1 января 2026 года тарифные минуты можно будет использовать для звонков в Бельгию, Норвегию, Швецию, Австрию, Данию и Францию. Таким образом Киевстар расширяет перечень европейских направлений, доступных без дополнительной оплаты в пределах пакета.

В общем оператор обновляет некоторые тарифы с 18 декабря 2025 года и будет продолжать это в 2026 году. Некоторые тарифы подорожают из-за роста стоимости ключевых ресурсов, в частности, электроэнергии для предприятий, которая в вечерние пиковые часы подорожала на 60%.

Техническое сообщество рынка телекоммуникаций "Мобильная связь Украины" сообщило, что новые тарифы, среди прочего, коснутся линейки LOVE UA:

LOVE UA База – вместо 150 гривен станет 200 гривен за 4 недели;

LOVE UA Безлим 2024 – с 225 гривен до 300 гривен;

LOVE UA Песня 2024 – с 250 гривен до 300 гривен;

LOVE UA Свет 2024 – с 200 гривен до 260 гривен;

LOVE UA Свет 2024 (с суперсилой Экономия) – со 150 гривен до 200 гривен;

LOVE UA Свобода 2024 – со 125 гривен до 190 гривен.

Что будет с тарифами lifecell и Vodafone?