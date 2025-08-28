Тариф на свет в сентябре: что ждать украинцам и как сэкономить
- Правительство продлило действие моратория на повышение тарифов на электроэнергию до конца октября 2025 года, оставляя тариф на уровне 4,32 гривны за киловатт-час.
- Для потребителей с электроотопительными установками и месячным потреблением до 2000 киловатт действует льготный тариф на свет 2,64 гривны за киловатт-час; экономия возможна из-за использования двухзонных и трехзонных счетчиков.
Накануне отопительного сезона в Украине могут повысить некоторые тарифы на коммунальные услуги. В частности, стало известно, сколько украинцы будут платить за электроэнергию.
Планируют ли повышать тариф на электроэнергию?
На повышение некоторых тарифов в Украине действует мораторий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Правительство продлило действие ПСО (моратория) на электроэнергию до конца октября 2025 года, поэтому тариф на свет останется действующим – 4,32 гривны за киловатт-час. Такая цена действует для жителей всех населенных пунктов Украины.
Кто может меньше платить за свет?
Существует льготный тариф 2,64 гривны за киловатт-час для потребителей, проживающих в жилых домах, оборудованных электроотопительными установками, если их месячное потребление не превышает 2 000 киловатт.
Также украинцы могут сэкономить с помощью двухзонных или трехзонных счетчиков.
Как сэкономить с помощью счетчика "День/Ночь"?
Двухзонные счетчики ведут учет электроэнергии по двум зонам – день и ночь, а трехзонные счетчики – по трем зонам (пиковый час, полупиковый час и ночь). Благодаря этому можно значительно сэкономить.
Для двухзонных счетчиков действуют следующие тарифы:
- с 07:00 до 23:00 часов – 4,32 гривны за киловатт-час;
- а 23:00 до 07:00 часов – 2,16 гривны за киловатт-час.
Трехзонный счетчик, обеспечивает тариф, который делится так:
- с 08:00 до 11:00 и 20:00 до 22:00 – коэффициент составляет 1,5, цена – 6,48 гривны за киловатт-час;
- с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – коэффициент 1, цена – 4,32 гривны за киловатт-час;
- с 23:00 до 07:00 – коэффициент 0,4, цена – 1,73 гривны за киловатт-час.
Заметьте! Также меньше платить за электроэнергию и другие коммунальные услуги могут отдельные категории украинцев, которые имеют льготы (УБД, люди с инвалидностью, пенсионеры из сел и т.д.). Они могут получить скидку от 25 до 100% на оплату коммуналки.
Как изменился тариф для предприятий?
На днях НКРЭКУ повысила тариф на электроэнергию для бизнеса. Как сообщалось, 26 августа на своем заседании регулятор решил с 1 сентября увеличить тарифы на распределение в зависимости от каждого облэнерго в пределах:
- 0,56-24,88% – для 1 класса напряжения;
- 1,19-47,01% – для второго класса напряжения.
Сейчас стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине является одной из самых высоких среди стран Европы. Однако НКРЕКП в июле приняла решение, которые стимулировали первую волну повышения цены для промышленности, а уже через месяц – вторую волну с поднятием тарифов, – говорит президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
В случае продолжения такой однобокой и несбалансированной тарифной политики в украинской энергетике Каленков прогнозирует остановку промышленных предприятий из-за потери конкурентоспособности.
