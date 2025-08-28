Напередодні опалювального сезону в Україні можуть підвищити деякі тарифи на комунальні послуги. Зокрема, стало відомо, скільки українці платитимуть за електроенергію.

Чи планують підвищувати тариф на електроенергію?

На підвищення деяких тарифів в Україні діє мораторій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Уряд продовжив дію ПСО (мораторію) на електроенергію до кінця жовтня 2025 року, тому тариф на світло залишиться чинним – 4,32 гривні за кіловат-годину. Така ціна діє для жителів усіх населених пунктів України.

Хто може менше платити за світло? Існує пільговий тариф 2,64 гривні за кіловат-годину для споживачів, які мешкають у житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками, якщо їхнє місячне споживання не перевищує 2 000 кіловат. Також українці можуть зекономити за допомогою двозонних чи тризонних лічильників.

Як заощадити за допомогою лічильника "День/Ніч"?

Двозонні лічильники ведуть облік електроенергії по двох зонах – день та ніч, а тризонні лічильники – по трьох зонах (пікова година, напівпікова година та ніч). Завдяки цьому можна значно зекономити.

Для двозонних лічильників діють такі тарифи:

з 07:00 до 23:00 години – 4,32 гривні за кіловат-годину;

а 23:00 до 07:00 години – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Тризонний лічильник, забезпечує тариф, який ділиться так:

з 08:00 до 11:00 та 20:00 до 22:00 – коефіцієнт становить 1,5, ціна – 6,48 гривні за кіловат-годину;

з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 – коефіцієнт 1, ціна – 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 07:00 – коефіцієнт 0,4, ціна – 1,73 гривні за кіловат-годину.

Зауважте! Також менше платити за електроенергію та інші комунальні послуги можуть окремі категорії українців, які мають пільги (УБД, люди з інвалідністю, пенсіонери з сіл тощо). Вони можуть отримати знижку від 25 до 100% на оплату комуналки.

Як змінився тариф для підприємств?

Днями НКРЕКП підвищила тариф на електроенергію для бізнесу. Як повідомлялось, 26 серпня на своєму засіданні регулятор вирішив із 1 вересня збільшити тарифи на розподіл залежно від кожного обленерго у межах:

0,56-24,88% – для 1 класу напруги;

1,19-47,01% – для другого класу напруги.

Наразі вартість електроенергії для бізнесу в Україні є однією з найвищих серед країн Європи. Проте НКРЕКП у липні ухвалила рішення, які стимулювали першу хвилю підвищення ціни для промисловості, а вже через місяць – другу хвилю з підняттям тарифів, – говорить президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

У разі продовження такої однобокої та незбалансованої тарифної політики в українській енергетиці Каленков прогнозує зупинку промислових підприємств через втрату конкурентоспроможності.