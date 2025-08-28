Тариф на світло у вересні: що чекати українцям і як зекономити
- Уряд продовжив дію мораторію на підвищення тарифів на електроенергію до кінця жовтня 2025 року, залишаючи тариф на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину.
- Для споживачів з електроопалювальними установками та місячним споживанням до 2000 кіловат діє пільговий тариф на світло 2,64 гривні за кіловат-годину; економія можлива через використання двозонних і тризонних лічильників.
Напередодні опалювального сезону в Україні можуть підвищити деякі тарифи на комунальні послуги. Зокрема, стало відомо, скільки українці платитимуть за електроенергію.
Чи планують підвищувати тариф на електроенергію?
На підвищення деяких тарифів в Україні діє мораторій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Уряд продовжив дію ПСО (мораторію) на електроенергію до кінця жовтня 2025 року, тому тариф на світло залишиться чинним – 4,32 гривні за кіловат-годину. Така ціна діє для жителів усіх населених пунктів України.
Хто може менше платити за світло?
Існує пільговий тариф 2,64 гривні за кіловат-годину для споживачів, які мешкають у житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками, якщо їхнє місячне споживання не перевищує 2 000 кіловат.
Також українці можуть зекономити за допомогою двозонних чи тризонних лічильників.
Як заощадити за допомогою лічильника "День/Ніч"?
Двозонні лічильники ведуть облік електроенергії по двох зонах – день та ніч, а тризонні лічильники – по трьох зонах (пікова година, напівпікова година та ніч). Завдяки цьому можна значно зекономити.
Для двозонних лічильників діють такі тарифи:
- з 07:00 до 23:00 години – 4,32 гривні за кіловат-годину;
- а 23:00 до 07:00 години – 2,16 гривні за кіловат-годину.
Тризонний лічильник, забезпечує тариф, який ділиться так:
- з 08:00 до 11:00 та 20:00 до 22:00 – коефіцієнт становить 1,5, ціна – 6,48 гривні за кіловат-годину;
- з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 – коефіцієнт 1, ціна – 4,32 гривні за кіловат-годину;
- з 23:00 до 07:00 – коефіцієнт 0,4, ціна – 1,73 гривні за кіловат-годину.
Зауважте! Також менше платити за електроенергію та інші комунальні послуги можуть окремі категорії українців, які мають пільги (УБД, люди з інвалідністю, пенсіонери з сіл тощо). Вони можуть отримати знижку від 25 до 100% на оплату комуналки.
Як змінився тариф для підприємств?
Днями НКРЕКП підвищила тариф на електроенергію для бізнесу. Як повідомлялось, 26 серпня на своєму засіданні регулятор вирішив із 1 вересня збільшити тарифи на розподіл залежно від кожного обленерго у межах:
- 0,56-24,88% – для 1 класу напруги;
- 1,19-47,01% – для другого класу напруги.
Наразі вартість електроенергії для бізнесу в Україні є однією з найвищих серед країн Європи. Проте НКРЕКП у липні ухвалила рішення, які стимулювали першу хвилю підвищення ціни для промисловості, а вже через місяць – другу хвилю з підняттям тарифів, – говорить президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.
У разі продовження такої однобокої та незбалансованої тарифної політики в українській енергетиці Каленков прогнозує зупинку промислових підприємств через втрату конкурентоспроможності.
Часті питання
Чи планують підвищувати тариф на електроенергію для населення?
Уряд продовжив дію мораторію на підвищення тарифу на електроенергію до кінця жовтня 2025 року – ціна залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину для всіх жителів України.
Які існують способи зекономити на оплаті електроенергії?
Споживачі можуть скористатися пільговим тарифом 2,64 гривні за кіловат-годину для житлових будинків з електроопаленням, якщо місячне споживання не перевищує 2 000 кіловат. Також можна встановити двозонні або тризонні лічильники, що дозволяють зекономити завдяки різним тарифам у залежності від часу доби.
Як змінився тариф на електроенергію для бізнесу в Україні?
НКРЕКП підвищила тариф на електроенергію для бізнесу з 1 вересня, збільшивши тарифи на розподіл від 0,56% до 24,88% для 1 класу напруги і від 1,19% до 47,01% для 2 класу напруги. Це підвищення викликало занепокоєння щодо конкурентоспроможності української промисловості.
Які переваги мають двозонні та тризонні лічильники для економії електроенергії?
Двозонні лічильники ведуть облік електроенергії по двох зонах – день та ніч, що дозволяє зекономити завдяки нижчій нічній тарифікації. Тризонні лічильники ділять час на три зони (пікова, напівпікова та ніч), що дозволяє ще більш ефективно розподіляти споживання та знижувати витрати на електроенергію завдяки різним тарифам в кожній зоні.