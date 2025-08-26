Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє 24 Канал із посиланням на UAprom.

"Наразі вартість електроенергії для бізнесу в Україні є однією з найвищих серед країн Європи. Проте НКРЕКП у липні ухвалила рішення, які стимулювали першу хвилю підвищення ціни для промисловості, а вже через місяць – другу хвилю з підняттям тарифів. Враховуючи, що українська металургія – це експортноорієнтована галузь, такі рішення б'ють по собівартості та конкурентоздатності нашої сталевої продукції на світових ринках", – зазначив Каленков.

Голова "Укрметалургпрому" також зауважив, що у випадку обленерго не передбачався механізм обговорення підвищення.

Все це відбувалось без участі споживачів е/енергії. Наданими письмовими зауваженнями було наголошено на "білих плямах" в аргументації обленерго, ми побачили значні розходження в динаміці структурних показників. Загалом запропоновані тарифи для різних ОСР могли відрізнятися на кілька порядків,

– повідомив він.

Однак, як розповів Каленков, усі зауваження регулятор вкотре не взяв до уваги та відхилив їх.

"НКРЕКП просто перекладає проблеми з енергетиків на плечі споживачів. Проте якщо комісія вважає, що під час війни бізнес може без проблем витягнути цей додатковий фінансовий тягар, то це є помилка. Вже є прогнози негативних наслідків для національної економіки через "вимиття" із промислового сектору близько 15 мільярдів гривень", – підкреслив голова Асоціації.

У разі продовження такої однобокої та незбалансованої тарифної політики в українській енергетиці Каленков прогнозує зупинку промислових підприємств через втрату конкурентоспроможності, скорочення працівників, в тому числі у прифронтових регіонах, а також зниження податкових надходжень в умовах дефіцитного бюджету.

Як повідомлялось, 26 серпня на своєму засіданні регулятор вирішив із 1 вересня збільшити тарифи на розподіл е/енергії залежно від кожного обленерго у межах 0,56-24,88% для 1 класу напруги та 1,19-47,01% – для другого класу напруги. Наприкінці липня НКРЕКП ухвалила рішення суттєво підвищити – в 1,6 раза, до 15 000 грн./МВт-г – граничні ціни на РДН та ВДР з 17:00 до 23:00.