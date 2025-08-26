Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает 24 Канал со ссылкой на UAprom.

Смотрите также В Украине с сентября поднимут тарифы на электроэнергию: кого это коснется больше всего

"Сейчас стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине является одной из самых высоких среди стран Европы. Однако НКРЭКУ в июле приняла решения, которые стимулировали первую волну повышения цены для промышленности, а уже через месяц – вторую волну с поднятием тарифов. Учитывая, что украинская металлургия – это экспортоориентированная отрасль, такие решения бьют по себестоимости и конкурентоспособности нашей стальной продукции на мировых рынках", – отметил Каленков.

Глава "Укрметаллургпрома" также отметил, что в случае облэнерго не предусматривался механизм обсуждения повышения.

Все это происходило без участия потребителей э/энергии. Предоставленными письменными замечаниями было отмечено на "белых пятнах" в аргументации облэнерго, мы увидели значительные различия в динамике структурных показателей. В целом предложенные тарифы для различных ОСР могли отличаться на несколько порядков,

– сообщил он.

Однако, как рассказал Каленков, все замечания регулятор в очередной раз не принял во внимание и отклонил их.

"НКРЭКУ просто перекладывает проблемы с энергетиков на плечи потребителей. Однако если комиссия считает, что во время войны бизнес может без проблем вытянуть это дополнительное финансовое бремя, то это ошибка. Уже есть прогнозы негативных последствий для национальной экономики из-за "вымывания" из промышленного сектора около 15 миллиардов гривен", – подчеркнул глава Ассоциации.

В случае продолжения такой однобокой и несбалансированной тарифной политики в украинской энергетике Каленков прогнозирует остановку промышленных предприятий из-за потери конкурентоспособности, сокращение работников, в том числе в прифронтовых регионах, а также снижение налоговых поступлений в условиях дефицитного бюджета.

Как сообщалось, 26 августа на своем заседании регулятор решил с 1 сентября увеличить тарифы на распределение э/энергии в зависимости от каждого облэнерго в пределах 0,56-24,88% для 1 класса напряжения и 1,19-47,01% – для второго класса напряжения. В конце июля НКРЕКП приняла решение существенно повысить – в 1,6 раза, до 15 000 грн./МВт-ч – предельные цены на РДН и ВСР с 17:00 до 23:00.