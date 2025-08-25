Почему собираются повысить тарифы?

Повышение тарифов объясняют необходимостью погасить долги перед оператором системы передачи "Укрэнерго". Также дополнительные средства направят на подготовку к предстоящему отопительному сезону, сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro.

Смотрите также Украинцам компенсируют оплату света: кого это касается

Такое решение уменьшит взаимную долговую нагрузку (ОСР – Укрэнерго – Генерация), а также позволит подготовить необходимую номенклатуру аварийных запасов на случай вражеских обстрелов,

– говорит директор ГС "Умные электросети Украины" Александр Баранюк.

Подсчеты показывают существенный рост тарифов. В частности, потребителям первого класса напряжения их поднимут примерно на 14%, еще больше для потребителей второго класса – около 23%.

Больше всего цены вырастут для таких облэнерго:

"Кировоградоблэнерго";

"Ровнооблэнерго";

"Хмельницкоблэнерго".

Наименьшее повышение ожидается для ОСР в таких регионах:

Черниговская область;

Львовская область;

Черкасская область.

Пересмотр тарифа это процедура которая происходит на ежегодной основе. Отложение этого решения будет означать очень резкий рост в последующих периодах, что будет ударом для экономики,

– добавил Баранюк.

По его словам, из-за долгов уже происходят судебные споры между участниками рынка, а НКРЕКП приходится накладывать штрафы на облэнерго за несвоевременные расчеты.

Важно! Кроме того, с 1 октября регулятор планирует отдельно пересмотреть тарифы для операторов в прифронтовых областях. Это решение может коснуться, в частности, "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и ПЭЭМ ЦЭК в Днепре.

Что известно о тарифах на электроэнергию для населения?