Чому збираються підвищити тарифи?

Підвищення тарифів пояснюють необхідністю погасити борги перед оператором системи передачі "Укренерго". Також додаткові кошти спрямують на підготовку до майбутнього опалюваного сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro.

Таке рішення зменшить взаємне боргове навантаження (ОСР – Укренерго – Генерація), а також дасть змогу підготувати необхідну номенклатуру аварійних запасів на випадок ворожих обстрілів,

– говорить директор ГС "Розумні електромережі України" Олександр Баранюк.

Підрахунки показують суттєве зростання тарифів. Зокрема, споживачам першого класу напруги їх піднімуть приблизно на 14%, ще більше для споживачів другого класу – близько 23%.

Найбільше ціни виростуть для таких обленерго:

"Кіровоградобленерго";

"Рівнеобленерго";

"Хмельницькобленерго".

Найменше підвищення очікується для ОСР у таких регіонах:

Чернігівська область;

Львівська область;

Черкаська область.

Перегляд тарифу це процедура яка відбувається на щорічній основі. Відкладення цього рішення означатиме дуже різке зростання в подальших періодах, що буде ударом для економіки,

– додав Баранюк.

За його словами, через борги вже відбуваються судові спори між учасниками ринку, а НКРЕКП доводиться накладати штрафи на обленерго за несвоєчасні розрахунки.

Важливо! Окрім того, з 1 жовтня регулятор планує окремо переглянути тарифи для операторів у прифронтових областях. Це рішення може торкнутися, зокрема, "Миколаївобленерго", "Харківобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Сумиобленерго" й ПЕЕМ ЦЕК у Дніпрі.

Що відомо про тарифи на електроенергію для населення?