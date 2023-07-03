Тарифы на воду не будут повышать: цены оставили неизменными

После критики президента Владимира Зеленского НКРЭКУ отменило решение о повышении тарифов на воду для населения.

Тарифы не будут повышать: почему

Известно, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 29 июня приняла решение о повышении тарифов на воду. Впрочем, сегодня это решение отменили.

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Об этом сообщил на внеочередном заседании глава комиссии Константин Ущаповский. Он добавил, что высказывание президента о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотвод является достаточным основанием для отмены принятого комиссией решения.

Константин Ущаповский Глава НКРЭКУ Верховный Главнокомандующий высказался против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотвод, что является достаточным основанием для отмены принятого комиссией решения. При этом премьер-министр Украины отметил необходимость проведения дополнительных консультаций по такому решению.

что новые тарифы на воду должны вступить в силу с 1 июля, а средняя платежка за воду должна была вырасти ориентировочно на 60 гривен.

Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что решение о повышении тарифов является "позорным, непрофессиональным и не согласованным с правительством". Именно поэтому президент поручил провести консультации по пересмотру решения роста тарифов.

Какими должны быть цены на воду

Новые тарифы на водоснабжение и водоотвод были утверждены для 34 компаний. Следовательно, средневзвешенный рост тарифов должен составлять 32%.

Киевводоканал: на централизованное водоснабжение выросли до 22,88 гривны за кубометр (с НДС), на централизованный водоотвод – до 18,25 гривны за кубометр (с НДС). Без НДС цены составляют 19,07 и 15,21 гривны соответственно.

Львовводоканал: водоснабжение – 16,39 гривны за кубометр (без НДС), водоотвод – 8,51 гривны (без НДС).

Днепроводоканал: водоснабжение – 20,02 гривны (без НДС), водоотвод – 13,87 гривны (без НДС).

В то же время, для некоторых водоканалов цены должны вырасти несколько выше среднего и в два этапа с 1 июля по 31 августа 2023 года, а впоследствии с 1 сентября 2023 года.