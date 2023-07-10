После повышения тарифов на воду: энергосообщество проверит независимость НКРЭКУ
Источник:Forbes
Секретариат Энергетического сообщества будет проверять НКРЭКУ на независимость от власти из-за отмены повышения тарифов на воду. Он уже приступил к анализу и в ближайшие дни пришлет проект отчета.
НКРЭКУ будут проверять
В письме директора Энергосообщества Артура Лорковски к главе Нацкомиссии по энергетике Константину Ущаповскому говорится, что будет осуществлена проверка независимости регулятора от власти.
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Что произошло
29 июня НКРЭКУ повысило тарифы для 33 водоканалов в среднем на 32%. Однако украинцы не успели заплатить за новыми платежками, ведь решение отменили из-за критики со стороны политиков.
По словам представителя регулятора, доходы водоканалов должны были вырасти на 4 миллиарда гривен до конца года в результате повышения тарифов. К концу мая водоканалы накопили около 2,8 миллиарда гривен долгов за электричество, а чистый убыток за 2022 год и половину 2023 года составил 7,8 миллиарда гривен.
Премьер и министр энергетики поддерживали это решение, поскольку оно решало проблему долгов на рынке электроэнергии, которые приобрели критический характер,
– рассказал работник НКРЭКУ.