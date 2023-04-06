Тарифы на воду в апреле: состоится ли запланированное повышение
В начале марта в НКРЭКУ сообщили о запланированном повышении тарифов, которое должно было состояться в апреле и в июле. Впрочем, в апреле тарифы на водоснабжение и водоотвод в украинских водоканалах остались прежними.
Это уже второе откладывание повышения тарифов для потребителей после того, как НКРЭКУ отменило свое решение пересмотреть их в декабре 2022 года.
К теме Цена на газ в мае: изменятся ли тарифы для украинцев
Установление тарифов является очень ответственным и сложным процессом, требующим учета ряда факторов. Учитывая указанные и полученные замечания к проектам тарифов, на заседании Комиссии в форме открытого слушания 30 декабря 2022 Регулятором было принято решение о доработке соответствующих постановлений НКРЭКУ,
– сообщили в комиссии.
Какие тарифы действуют сейчас
Действующие тарифы были установлены 1 января 2022 года. Во время войны они не пересматривались.
Запланированное в 2023 году повышение планировалось провести в 2 этапа. Ожидалось, что в апреле тариф вырастет в среднем на 12,3%, а в июле – еще на 14,1%. Провести корректировку тарифов хотели в связи со следующими факторами:
- На первом этапе планировалось учесть изменения объемов реализации услуг, а также затраты на электрическую энергию.
- Для второго этапа учитывались экономически обоснованные расходы на реагенты и ремонты, налоги (другие обязательные платежи), оплату труда, средства обслуживания кредитов по договорам с международными финансовыми организациями.