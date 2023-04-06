Тарифы на воду в апреле: состоится ли запланированное повышение

В начале марта в НКРЭКУ сообщили о запланированном повышении тарифов, которое должно было состояться в апреле и в июле. Впрочем, в апреле тарифы на водоснабжение и водоотвод в украинских водоканалах остались прежними.

Это уже второе откладывание повышения тарифов для потребителей после того, как НКРЭКУ отменило свое решение пересмотреть их в декабре 2022 года.

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Установление тарифов является очень ответственным и сложным процессом, требующим учета ряда факторов. Учитывая указанные и полученные замечания к проектам тарифов, на заседании Комиссии в форме открытого слушания 30 декабря 2022 Регулятором было принято решение о доработке соответствующих постановлений НКРЭКУ,

– сообщили в комиссии.

Какие тарифы действуют сейчас

Действующие тарифы были установлены 1 января 2022 года. Во время войны они не пересматривались.

Запланированное в 2023 году повышение планировалось провести в 2 этапа. Ожидалось, что в апреле тариф вырастет в среднем на 12,3%, а в июле – еще на 14,1%. Провести корректировку тарифов хотели в связи со следующими факторами: