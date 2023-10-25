Вода, газ и свет: за что украинцы будут платить меньше в ноябре

В общем, никаких изменений в тарифах в следующем месяце ждать не стоит. Такая ситуация будет продолжаться как минимум до конца отопительного сезона.

Цены на электроэнергию

Тариф на электроэнергию для украинцев повысили еще 1 июня 2023 года и с тех пор он – 2,64 гривны за киловатт-час. В Минэнергетики пообещали, что такую стоимость будут сохранять до конца отопительного сезона, так что ближайшие изменения нас ждут в 2024 году.

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К слову, существует способ снизить свой тариф для тех, кто часто использует свет ночью. Для этого необходимо установить двухзонный или трехзонный счетчик света. Таким образом, в ночное время стоимость одного киловатта будет снижаться до 1,32 гривны.

Тариф за воду все же не поменяют

Несмотря на попытки НКРЭКУ в июле увеличить стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения, украинцы продолжат платить по старым тарифам.

Летом цена должна была вырасти на 32%, так что в среднем обычное домохозяйство из 2 – 3 человек платило бы по 62 гривны за кубометр.

Какой будет стоимость газа

Стоимость газа для населения тоже не изменится. Учитывая, что большинство украинцев являются клиентами Нефтегаза, их тариф составит 7,96 гривны за кубометр (с НДС). У других поставщиков цены разнятся.

Однако с 1 ноября снизится цена на доставку газа. Теперь нужно будет платить только за исключительно функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.

Тарифы в 2024 году

До завершения военного положения и 6 месяцев после него в Украине действует мораторий на повышение тарифов на такие коммунальные услуги – централизованное отопление, горячее водоснабжение, распределение газа.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что в следующем году тарифы на основные коммунальные услуги могут показать следующую динамику: