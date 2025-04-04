Зеленский впервые отреагировал на тарифы США в отношении Украины

Президент Владимир Зеленский объяснил, что объем товарооборота между США и Украиной слишком мал для того, чтобы значительным образом повлиять на экономику нашего государства.

Об этом он заявил в пятницу, 4 апреля, во время разговора с журналистами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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Как на украинскую экономику повлияют новые тарифы США

Президент заверил, что вопрос тарифов из США не является проблемой для экономики страны, поскольку товарооборот между Украиной и Соединенными Штатами является очень малым, и поэтому эти изменения не будут иметь значительного влияния.

По его словам, это также не влияет на объем поставок военной помощи Украине. Владимир Зеленский отметил, что на сегодня товарооборот между Украиной и США составляет 3,5 миллиарда долларов.

Мы понимаем, какие пошлины были еще до этого на нашу металлургию – у нас было 25% еще раньше, а потом после начала полномасштабной войны тариф был уменьшен, и мне кажется, на сегодня он вернулся,

– заявил он.

Несмотря на это, по его мнению, эти объемы не являются такими, что могут вызвать серьезные проблемы для Украины.

Напомним, в Минэкономики отреагировали на новые тарифы Дональда Трампа. Министр экономики Украины Юлии Свириденко объяснила, что это "сложно, но не критично". Она отметила, что какой-то отдельной высшей пошлины в отношении Украины США не вводили.