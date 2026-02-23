Хаос нарастает: таможенная служба США отменяет старые тарифы, но есть нюанс

Со вторника, 24 февраля, США прекратят взимать торговые тарифы, которые Верховный суд признал незаконными. Речь идет о пошлинах, введенных в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Когда прекратят взимать тарифы?

Об этом сообщила Таможенная и пограничная служба США (CBP), пишет Reuters.

Через систему Cargo Systems Messaging Service (CSMS) таможня сообщила грузоотправителям, что со вторника деактивирует все тарифные коды, которые применяют на основе предыдущих указов президента Дональда Трампа, принятыми на основании IEEPA.

Впрочем, собирать эти тарифы прекратят более чем через три дня после решения Верховного суда. Почему пошлины продолжают действовать в пунктах пропуска еще несколько дней, в ведомстве так и не объяснили.

В то же время в ведомстве отметили, что не будут взимать только те тарифы, которые отменил суд, всех других ставок это не касается. То есть другие ставки, которые ввел Трамп, будут действовать и в дальнейшем, в частности:

тарифы на по статье 232 (по соображениям национальной безопасности);

пошлины по статье 301 (из-за недобросовестных торговых практик).

При этом прекращение сборов старых тарифов по времени совпадает с введением Трампом новых 15% глобальных тарифов в ответ на решение суда. Когда их начнут взимать, в ведомстве не уточнили.

CBP будет предоставлять дополнительные разъяснения для торгового сообщества через сообщения в случае необходимости,

– только отметили на таможне.

Важно! В пятницу Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп превысил свои президентские полномочия, когда воспользовался законом от 1977 года для введения глобальных торговых тарифов. Таким образом, судьи признали их незаконными.

Как реагируют торговые партнеры США?

Между тем в мире решение США по тарифам вызывают немалое беспокойство. В воскресенье ЕС призвал Вашингтон четко объяснить дальнейшие шаги администрации Трампа после отмены Верховным судом глобальных пошлин, пишет Politico.

Еще больше Европу беспокоят новые 15% тарифы, которые президент объявил после решения суда. В ЕС пытаются понять, остается ли в силе торговое соглашение, заключенное в Шотландии прошлым летом, учитывая угрозы Трампа.

Европейская комиссия требует полной ясности относительно шагов, которые Соединенные Штаты намерены сделать после недавнего решения Верховного суда относительно Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA),

– говорится в заявлении Комиссии.

Важно! Позже главный торговый представитель США Джеймисон Грир заверил, что новые 15% ставки не будут касаться уже заключенных соглашений с США, Великобританией., Японией и другими государствами.

