Пока Трамп радуется тарифам, американцы все больше недовольны экономикой
- Опрос показал, что 57% американцев недовольны экономической политикой Трампа, а его общий рейтинг одобрения упал до 38%.
- Трамп продолжает защищать введенные тарифы, утверждая, что они приносят пользу экономике США, несмотря на рост инфляции и стоимости жизни.
Президент США Дональд Трамп ввел высокие тарифы на импорт для десятков стран и продолжает защищать новые пошлины. Однако простые американцы жалуются на рост стоимости жизни.
Как растет недовольство политикой Трампа?
Новый опрос показал, что разочарование Трампом в США растет. Уже 57% американцев недовольны его экономической политикой, передает 24 Канал со ссылкой на Independent.
Только 36% респондентов поддержали действия Трампа – это самый низкий показатель за все время двух его президентских сроков.
Из-за слабой поддержки экономической политики президента, падает и общий рейтинг одобрения Трампа. Сейчас он составляет лишь 38% – меньше всего с 2021 года.
- По данным исследования, около 70% опрошенных считают, что стоимость жизни в их районах мало доступна или совсем недоступна.
- Примерно треть респондентов отметила, что их финансовое положение в 2025 году ухудшилось.
- А 52% участников исследования ответили, что США сейчас находятся в состоянии рецессии.
Важно! Треть американцев сейчас считают, что экономическая ситуация в стране в 2026 году только ухудшится. Ведь инфляция в США растет, а цены повысились после введения новых тарифов.
Что Трамп говорит об экономике?
Впрочем, Трамп игнорирует рост инфляции и продолжает защищать введенные тарифы, пишет Fortune. В своей речи к нации по случаю завершения 11 месяцев пребывания в должности он заявил, что его любимым словом является "тариф".
- Глава Белого дома отметил, что тарифы, введены против таких стран, как Канада, Мексика, Бразилия и Индия, якобы принесли пользу американской экономике. А новые таможенные ставки якобы дали больше доходов, чем ожидалось.
- В то же время Трамп заверил, что цены на продукты, автомобили и другие товары снижаются, а его политика якобы помогает контролировать инфляцию.
При этом во всех проблемах Трамп обвиняет своего предшественника Джо Байдена. В своей речи он заявил, что тот оставил ему серьезный кризис после ухода с должности.
Заметьте! Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десай, отвечая на критику относительно экономической политики президента, заметил что Трамп, мол, выиграл выборы 2024 именно потому, что понял вред экономической политики Джо Байдена, и сейчас его программа "действительно обеспечивает бурное экономическое развитие, которое американцы почувствовали во время первого срока".
Что известно о тарифах Трампа?
Дональд Трамп в конце июля подписал указ о так называемых "зеркальные" тарифы, которые касаются более чем сорока стран. Согласно документу, ставка пошлины на все товары, поступающие в США, установлена на уровне от 10% и до 41%.
Также Вашингтон и Европейский Союз согласовали новые торговые правила. В рамках соглашения большинство европейских товаров подлежат пошлине в 15%. Трамп представил эту сделку как "самую масштабную в истории".
Отдельно Соединенные Штаты ввели повышенные тарифы в 50% на импорт из Индии. Они имеют целью наказать Индию за продолжение закупок российской нефти.
В конце августа Апелляционный суд США признал большинство тарифов Трампа незаконными, однако позволил оставить их временно действующими, чтобы администрация имела время подать апелляцию в Верховный суд США.